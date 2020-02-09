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Вечная мерзлота начала таять. Чем это грозит?

Вечная мерзлота начала таять. Чем это грозит?

Таяние вечной мерзлоты способно ухудшить последствия изменения климата

Сегодня сложно найти человека, который ничего не слышал о таянии арктических льдов. Но помимо всем известных ледников в некоторых частях нашей планеты есть вечная мерзлота — подземный лед и холод, которые проникают в глубину недр земли на сотни метров. Вечная мерзлота — это подземный слой криосферы Земли — особой природной оболочки с отрицательной температурой и грунтовым льдом. Это самые загадочные и таинственные льды на Земле и до сих пор ученые не могут точно сказать, как именно они образуются. И пока одни исследователи ищут ответ на этот вопрос, другие обратили внимание на то, что вечная мерзлота тает. А это очень плохо для всех нас.


Как быстро тает вечная мерзлота?

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике появляются дыры в ландшафте. Однако это лишь пол беды. Как пишет издание Wired, согласно текущим оценкам выбросов углерода из-за резкого таяния вечной мерзлоты полученные данные необходимо удвоить. В прошлом межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) не рассматривала феномен термокарста — деградированной земли, разоренной внезапной оттепелью. Когда вечная мерзлота, которая поддерживает почву, исчезает, склоны холмов разрушаются из-за чего внезапно появляются огромные провалы.

Этот разрушительный эффект проходит через метры вечной мерзлоты и занимает считанные месяцы или несколько лет. В прошлом считалось, что вечная мерзлота тает всего несколько сантиметров на протяжение десятилетий. Быстрое таяние вечной мерзлоты становится не только причиной огромного выброса углерода в атмосферу Земли, но также разрушения ландшафта. Как пишут исследователи, количество углерода, который выделяется из небольшого количества дыр в ландшафте достаточно велико, чтобы удвоить количество вредных выбросов, тем самым усиливая негативный эффект изменения климата.


Стремительные изменения

Согласно полученным результатам, резкое таяние вечной мерзлоты ожидается менее чем в 20% зоны вечной мерзлоты, однако из-за коллапса почвы, быстрой эрозии и оползней количество вредных выбросов может значительно увеличится. Внезапное оттаивание вечной мерзлоты выделяет углерод и высвобождает огромное количество метана — мощного парникового газа. Таким образом, если внезапные оттепели будут происходить только в 5% вечной мерзлоты, выбросы будут равны гораздо большей площади, что также может быстро изменить ландшафт: леса могут стать озерами в течение месяца, так как оползни происходят без предупреждения, а невидимые дыры от метана могут проглотить снегоходы целиком. Все экосистемы могут превратиться в один большой беспорядок, считают ученые.

Вечная мерзлота начала таять. Чем это грозит?

Процессы, происходящие во время таяния вечной мерзлоты разрушают почву и ландшафт

В ходе исследования авторы стали свидетелем быстрых изменений. Более того, ученые обнаружили, что при расчетах количества вредных выбросов в атмосферу таяние вечной мерзлоты не учитывалось. Воздействия таяния вечных льдов не представлено ни в одной из существующих моделей.Ученые призывают коллег включить данные о таянии вечной мерзлоты во все климатические модели. Это необходимо для того, чтобы предотвратить худшие последствия изменения климата, с которыми в будущем может столкнуться человечество.

09 февраль 2020 /
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