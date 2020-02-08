Перламутровые облака изнутри стратосферы: уникальное видео

Студенты проекта Earth to Sky Calculus 22 января находились за полярным кругом, готовясь к запуску аэростатов для изучения космического излучения. За несколько минут до старта в небе начали появляться полярные стратосферные облака, и группа поспешила запустить два аэростата в самое сердце вспышки.

Полярные стратосферные облака очень редки. Они образуются в стратосфере только при температуре −85 °C. Аэростаты с помощью камер записали видео облаков с высоты 23 км. По словам ученых, это первый случай, когда перламутровые облака были запечатлены непосредственно из их среды обитания — стратосферы. Кадры показывают волокнистые структуры, которые нельзя увидеть с земли.



Доставить аэростаты в стратосферу помог полярный стратосферный вихрь —небольшая область, заполненная холодным воздухом, которая образуется в тропосфере и стратосфере над Арктикой вследствие охлаждения в холодное полугодие. Незадолго до запуска с полярным вихрем произошло нечто странное: он стал эллиптическим и вращался, выплескивая массу холодного стратосферного воздуха над северными районами Скандинавии.

Как выглядел вихрь 22–23 января, можно увидеть на данных, полученных инструментом НАСА Microwave Limb Sounder (MLS). Обратите внимание на фиолетовую каплю над севером Швеции. Это холодный воздух. Полярные стратосферные облака могут образовываться внутри области с белым контуром.

Полярные стратосферные облака по праву считаются самыми красивыми облаками на Земле. Они состоят из крошечных ледяных кристаллов, которые рассеивают высотный солнечный свет и заставляют их переливаться яркими цветами, словно дневные сияния.

фото графии студента Earth to Sky Джордана Хербста от 22–23 января показывают, как облака выглядели с земли. Теперь мы знаем, что они и изнутри стратосферы они не менее прекрасны.



