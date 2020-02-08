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Ученые объяснили, почему кошки у многих людей вызывают аллергию

Ученые объяснили, почему кошки у многих людей вызывают аллергию

Исследование единственного известного в мире ядовитого примата — медленного лори, выявило удивительное сходство между его ядом и аллергенным белком кошек. Возможно, у кошек он тоже играет роль защитного оружия. Результаты исследования опубликованы в журнале Toxins.

Медленные лори (Nycticebus sp.) — мелкие приматы, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Милая внешность этих животных весьма обманчива. Во рту у лори — острые как бритва зубы, позволяющие обезъянке разрывать свою жертву на части. Но этого мало — подмышечные железы зверька выделяют ядовитое вещество, которым они смазывают зубы перед укусом. После этого раны жертвы превращаются в незаживающий гнойник.

ченые под руководством Брайана Фрая (Bryan Fry) из Квинслендского университета в Австралии, изучавшие токсины медленных лори, заметили, что их яд особым образом действует на людей.

"Обычно медленные лори используют свой яд, вызывающий незаживающие раны, для борьбы со своими сородичами-конкурентами, — приводятся в пресс-релизе слова Фрая. — Но когда они кусают людей, у жертв появляются симптомы аллергического шока".

Эти симптомы включают затрудненное дыхание, кровь в моче, сильную боль, а в худших случаях — анафилактический шок.

Авторы изучили полную последовательность белков секрета подмышечных желез медленных лори. Результаты показали, что ядовитые выделения примата включают более двухсот ароматических веществ, часть из которых ранее были хорошо известны, а часть — обнаружены впервые. Среди последних ученые обнаружили белки, практически идентичные аллергенным белкам кошек.

Ученые считают, что аналогично медленным лори, кошки выделяют белки, вызывающие у людей аллергию, в качестве защитной реакции — чтобы отпугивать хищников и оборонять территорию.

"Если у одного из животных это работает как защитное оружие, то может подойти и для другого, — говорит Фрай. — Человеческая аллергия на кошек настолько распространена, что было бы удивительным совпадением, если бы тот же протеин, который используют медленные лори, не выполнял аналогичную функцию у кошек".

Видимо, эволюционные пути, по которым развивались медленные лори и кошки, в какой-то момент независимо друг от друга привели к выработке в организме тех и других одних и тех же аллергенов в качестве защиты от врагов и конкурентов.

Результаты исследования заставляют теперь рассматривать аллергию на кошек в совершенно новом аспекте, что, по мнению ученых, поможет найти эффективный способ борьбы с ней.

Также ученые надеются, что их данные послужат основой для разработки лекарств от яда медленных лори. Пока же, чтобы обезопасить людей от укусов этих очаровательных животных, которые становятся все более популярными в качестве домашних питомцев, им просто вырывают зубы.

08 февраль 2020 /
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