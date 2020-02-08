Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Многие покупают Tesla именно из-за продвинутого автопилота

Tesla дистанционно отключила функцию автопилота на поддержанной Model S после ее перепродажи. В настоящее время компания утверждает, что владелец автомобиля, который приобрел его у стороннего дилера, купившего автомобиль на аукционе, проведенном самой Tesla, — «не заплатил» за функции и, следовательно, не имеет права использовать их. Самое интересное, что все эти функции были включены, когда дилер купил автомобиль, и они были включены в часть дополнительного пакета, когда автомобиль был продан его конечному владельцу.

Это особая ситуация, которая поднимает сложные вопросы о характере беспроводных обновлений программного обеспечения, связанных с транспортными средствами.

Tesla может отключить автопилот

Автомобили, продаваемые с некоторыми усовершенствованиями, такими как полный привод или или усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, не теряют эти функции при перепродаже на рынке подержанных автомобилей. Но поскольку Tesla может обновлять свои транспортные средства дистанционно, Model S и другие транспортные средства Tesla, очевидно, могут потерять ключевые функции.

Владелец, который пожаловался на проблему, приобрел автомобиль в декабре прошлого года. Дилер купил автомобиль месяцем ранее с аукциона Tesla и функции «Улучшенного автопилота» и «Режим полного самостоятельного вождения» были указаны в качестве дополнения к автомобилю.

Автопилот позволяет Tesla самостоятельно добраться до места назначения

Затем дилер перепродал Model S, сделав упор на эти функции. Однако, без ведома дилера, Tesla самостоятельно провела программный «аудит» автомобиля после его продажи и отключила эти функции в декабрьском обновлении. И когда владелец забрал автомобиль 20 декабря, у него не было доступа ко всем этим рекламируемым функциям.

После обращения в службу поддержки Tesla владелец получил плохие новост и:

Тесла недавно обнаружила случаи неправильной настройки автопилота у клиентов, которые за него на платили. С тех пор был проведен аудит для исправления этих случаев. Ваш автомобиль является одним из транспортных средств, который был неправильно настроен для автопилота. Мы изучили историю ваших покупок, и, к сожалению, автопилот не был функцией, за которую были заплачены средства. Приносим свои извинения за путаницу. Если вы по-прежнему заинтересованы в получении этих дополнительных функций, мы можем начать процесс покупки обновления.

Сколько стоит автопилот в Tesla

Стоимость автономных функций, которые должны были оставаться активными в Model S, составляет около 8000 долларов. Владелец заплатил за машину, предполагая, что функции были включены в цену автомобиля. Теперь Tesla говорит, что он должен заплатить компании за функции, чтобы их снова включить.

В случае с обычным автомобилем, даже если функции имеют отношение к программному обеспечению, техническому специалисту или механику потребуется физический доступ к автомобилю, чтобы убрать дополнительные возможности. Даже с таким технологическим продуктом, как ноутбук или смартфон, обновления, как правило, нельзя принудительно откатить без согласия владельца, если на устройстве не установлено специальное программное обеспечение. В этих случаях, как правило, компания владеет устройством или же владелец подписывает специальное юридическое соглашение.

Обновления Tesla «по воздуху» вызывали беспокойство и раньше. Такого рода контроль со стороны автопроизводителя был невозможен до недавнего времени, и ситуация с автопилотом поднимает вопрос о том, что ожидает в будущем владельцев поддержанных Tesla.