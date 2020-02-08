» » Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Многие покупают Tesla именно из-за продвинутого автопилота

Tesla дистанционно отключила функцию автопилота на поддержанной Model S после ее перепродажи. В настоящее время компания утверждает, что владелец автомобиля, который приобрел его у стороннего дилера, купившего автомобиль на аукционе, проведенном самой Tesla, — «не заплатил» за функции и, следовательно, не имеет права использовать их. Самое интересное, что все эти функции были включены, когда дилер купил автомобиль, и они были включены в часть дополнительного пакета, когда автомобиль был продан его конечному владельцу.

Это особая ситуация, которая поднимает сложные вопросы о характере беспроводных обновлений программного обеспечения, связанных с транспортными средствами.


Tesla может отключить автопилот

Автомобили, продаваемые с некоторыми усовершенствованиями, такими как полный привод или или усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, не теряют эти функции при перепродаже на рынке подержанных автомобилей. Но поскольку Tesla может обновлять свои транспортные средства дистанционно, Model S и другие транспортные средства Tesla, очевидно, могут потерять ключевые функции.

Владелец, который пожаловался на проблему, приобрел автомобиль в декабре прошлого года. Дилер купил автомобиль месяцем ранее с аукциона Tesla и функции «Улучшенного автопилота» и «Режим полного самостоятельного вождения» были указаны в качестве дополнения к автомобилю.

Tesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля

Автопилот позволяет Tesla самостоятельно добраться до места назначения

Затем дилер перепродал Model S, сделав упор на эти функции. Однако, без ведома дилера, Tesla самостоятельно провела программный «аудит» автомобиля после его продажи и отключила эти функции в декабрьском обновлении. И когда владелец забрал автомобиль 20 декабря, у него не было доступа ко всем этим рекламируемым функциям.

После обращения в службу поддержки Tesla владелец получил плохие новости:

Тесла недавно обнаружила случаи неправильной настройки автопилота у клиентов, которые за него на платили. С тех пор был проведен аудит для исправления этих случаев. Ваш автомобиль является одним из транспортных средств, который был неправильно настроен для автопилота. Мы изучили историю ваших покупок, и, к сожалению, автопилот не был функцией, за которую были заплачены средства. Приносим свои извинения за путаницу. Если вы по-прежнему заинтересованы в получении этих дополнительных функций, мы можем начать процесс покупки обновления.


Сколько стоит автопилот в Tesla

Стоимость автономных функций, которые должны были оставаться активными в Model S, составляет около 8000 долларов. Владелец заплатил за машину, предполагая, что функции были включены в цену автомобиля. Теперь Tesla говорит, что он должен заплатить компании за функции, чтобы их снова включить.

В случае с обычным автомобилем, даже если функции имеют отношение к программному обеспечению, техническому специалисту или механику потребуется физический доступ к автомобилю, чтобы убрать дополнительные возможности. Даже с таким технологическим продуктом, как ноутбук или смартфон, обновления, как правило, нельзя принудительно откатить без согласия владельца, если на устройстве не установлено специальное программное обеспечение. В этих случаях, как правило, компания владеет устройством или же владелец подписывает специальное юридическое соглашение.

Обновления Tesla «по воздуху» вызывали беспокойство и раньше. Такого рода контроль со стороны автопроизводителя был невозможен до недавнего времени, и ситуация с автопилотом поднимает вопрос о том, что ожидает в будущем владельцев поддержанных Tesla.

08 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Беспилотные автомобили захватывают мир
Хочу все знать

Беспилотные автомобили захватывают мир

Предлагаем рассмотреть ряд проектов систем беспилотного управления автомобилями, которые сегодня кажутся наиболее интересными.
Sony представила электромобиль Vision-S. Как тебе такое, Илон?
Хочу все знать

Sony представила электромобиль Vision-S. Как тебе такое, Илон?

Sony знакома всем по игровым приставкам, телевизорам и смартфонам. Но кто бы мог подумать, что компания представит электромобиль? Подобный шаг в очередной раз демонстрирует важность развития
Помощь автоэксперта в покупке авто
Хочу все знать

Помощь автоэксперта в покупке авто

Покупка транспортного средства - ответственный шаг. Ошибки, допущенные при покупке - обойдутся очень дорого. Поэтому лучшим решением будет обращение к специалистам в этой области.
Особенности электромобилей Tesla S
Хочу все знать

Особенности электромобилей Tesla S

Не секрет, что электромобили становятся все более популярными в современном мире.
На пороге бума электромобилей: Tesla Motors вышла на прибыль
Хочу все знать

На пороге бума электромобилей: Tesla Motors вышла на прибыль

Компания Tesla Motors, которую возглавляет Элон Маск, в первом квартале этого года впервые показала прибыль. За этот квартал удалось продать 5000 электромобилей. Машины Tesla Motors относятся к
Американская Tesla запустила первую зарядную станцию в Швейцарии
Хочу все знать

Американская Tesla запустила первую зарядную станцию в Швейцарии

Американский производитель электрокаров Tesla Motors открыл первую зарядную станцию в Швейцарии. Зарядная станция для электромобилей находится на хайвее A1 между двумя крупными городами — Женевой и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над Катаром"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографийПоющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звездыБеспилотные автомобили захватывают мирСвет Солнца "проявляет" невидимые глазу НЛО


Свежие Статьи
Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

В Греции при раскопках

В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+