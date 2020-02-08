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Климатические изменения ставят под угрозу исчезновения даже шмелей

Климатические изменения ставят под угрозу исчезновения даже шмелей

Когда-нибудь шмели могут исчезнуть с лица нашей планеты

Сегодня постепенное повышение температуры нашей планеты вредит не только растениям, но и многим видам животных. Совсем недавно ученые из американского штата Массачусетс выяснили, что из-за охоты и вырубки лесов на Земле становится все меньше светлячков. разумеется, в сокращении популяции этих насекомых большую роль сыграли и климатические изменения, потому что многие живые создания остро реагируют даже на небольшие колебания температуры воздуха. Как оказалось, к таким созданиям относятся всем известные шмели, которые не приносят никому вреда и неторопливо опыляют необходимые для нашей жизни растения. климатические изменения уже успели нанести этим насекомым значительный ущерб, потому что в некоторых регионах нашей планеты наблюдается почти 50% сокращение их популяции.

О неутешительном открытии экологов было рассказано в научном издании Science Alert. Так как многие живые создания тяжело переносят климатические изменения, канадские ученые во главе с профессором Питером Сорое решили разработать способ слежения за популяциями животных в разных уголках нашей планеты. Их идея состояла в том, чтобы разделить территорию нашей планеты на участки площадью по 100 квадратных метров и сравнить количество определенных животных в разные периоды времени. Чтобы оценить эффективность созданного способа, они решили посмотреть, как сегодня изменилась популяция шмелей по сравнению с показателями XX века.


климатические изменения убивают насекомых

Выбор ученых пал именно на этих насекомых из-за того, что они играют огромную роль в опылении растений. Если шмели внезапно исчезнут, человечество может испытать проблемы с голодом, потому что некоторые сельскохозяйственные культуры могут просто перестать расти.

Шмели считаются одними из самых лучших насекомых-опылителей, которые у нас есть. Они эффективно опыляют такие важные культуры, как помидоры, тыква и ягоды, — объяснил руководитель исследования Питер Сорое.

Итак, разделив территорию Земли на множество квадратиков, ученые сравнили популяции шмелей в разных уголках планеты в разные временные промежутки. В частности, их интересовали данные в период с 1901 по 1974 годы и показатели, собранные между 2000 и 2014 годами. Как оказалось, в Европе популяция шмелей за несколько десятков лет сократилась на 17%, а в Северной Америке их стало на целых 46% меньше.

Климатические изменения ставят под угрозу исчезновения даже шмелей

Ученым известно более 300 видов шмелей

Исследователи точно не знают, что именно стало причиной гибели шмелей, но в вине людей нет никакого сомнения. По словам Питера Сорое, ученым уже давно ясно, что климатические изменения в основном спровоцированы деятельностью человека. Дело в том, что заводы и автомобили выделяют в воздух огромное количество парниковых газов. Из-за этого температура на нашей планете постепенно повышается, что становится причиной пожаров и других неприятных последствий.

Каким образом спасти насекомых от гибели, ученым пока не ясно. Зато, благодаря проведенному исследованию, ученым стало известно, что больше всего шмелей погибают в сухих местностях. Возможно, когда-нибудь их удастся спасти, вырастив популяцию на территории с более подходящими окружающими условиями.

08 февраль 2020 /
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