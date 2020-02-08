Как единственные ядовитые приматы на Земле помогут вылечить аллергию на кошек?

Толстые лори считаются единственными ядовитыми приматами на нашей планете

Люди с аллергией на кошек порой не могут продержаться в комнате с этими пушистыми созданиями даже несколько минут. У них сразу же возникает аллергический насморк, чихание, кашель, одышка и другие неприятные симптомы. Принято считать, что кошки в этом совершенно не виноваты и то что человек плохо чувствует себя рядом с ними, это просто одна из особенностей его организма. Однако недавно австралийские ученые выдвинули предположение, что аллергены, которые производят кошки, могут использоваться ими для защиты. Такая мысль у них возникла в ходе изучения единственных ядовитых приматов на нашей планете, которые известны как толстые лори (Nycticebus).

Эти необычные создания обитают в тропических лесах Индии, Индонезии и Китая. Несмотря на то, что эти животные были открыты французским зоологом Этьенн Жоффруа Сент-Илером в далеком 1812 году, они до сих пор являются мало изученными. Они особенно интересны тем, что имея довольно милые мордашки, обладают острыми зубами, которые используются для поедания добычи и отпугивания хищников. Эти животные кажутся еще более опасными, если учесть, что слизывая спрятанные в подмышках железы они покрывают свои зубы ядом. Но какие же именно вещества входят в состав яда, который может превратить небольшой укус в покрытую мертвой плотью рану?

Из-за чего возникает аллергия на кошек?

По словам биолога Брайана Фрая, обычно толстые лори используют свой яд для борьбы с другими особями. Но в некоторых случаях они могут покусать и людей, из-за чего у жертвы возникает затрудненное дыхание, сильная боль и даже анафилактический шок, который в некоторых случаях заканчивается смертью. Ученым уже было известно, что подмышечные железы толстых лори вырабатывают более 200 химических соединений, но недавно им удалось найти среди них белки, которые также содержатся в организмах кошек.

По словам ученых, эти белки в большом количестве содержатся в слюне кошек. Эти животные постоянно облизывают свое тело и вызывающие аллергию вещества несомненно остаются на их шерсти. Если у человека есть непереносимость этих химических соединений, у него в большинстве случаев возникает насморк, зуд и даже отеки, которые являются симптомами аллергии. Так как толстые лори используют эти вещества в качестве защиты, ученые осмелились предположить, что кошки тоже вполне могут использовать их для отпугивания хищников.

Это предположение требует доказательств, которые могут быть предоставлены только в ходе дальнейших исследований. Как бы то ни было, открытие новых веществ, содержащихся в подмышечных железах ядовитых приматов, могут помочь создать вакцины от последствий их укусов. Также исследователи считают, что благодаря новым знаниям в будущем они смогут разработать новые средства от аллергии на кошек.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Toxins. На нашем сайте вы также можете почитать материал о том, каким именно образом климат ические изменения могут стать причиной возникновения аллергии. Они не могут стать причиной сами по себе, а вот усилить симптомы и сделать реакции невыносимыми — вполне.