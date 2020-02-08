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Как единственные ядовитые приматы на Земле помогут вылечить аллергию на кошек?

Как единственные ядовитые приматы на Земле помогут вылечить аллергию на кошек?

Толстые лори считаются единственными ядовитыми приматами на нашей планете

Люди с аллергией на кошек порой не могут продержаться в комнате с этими пушистыми созданиями даже несколько минут. У них сразу же возникает аллергический насморк, чихание, кашель, одышка и другие неприятные симптомы. Принято считать, что кошки в этом совершенно не виноваты и то что человек плохо чувствует себя рядом с ними, это просто одна из особенностей его организма. Однако недавно австралийские ученые выдвинули предположение, что аллергены, которые производят кошки, могут использоваться ими для защиты. Такая мысль у них возникла в ходе изучения единственных ядовитых приматов на нашей планете, которые известны как толстые лори (Nycticebus).

Эти необычные создания обитают в тропических лесах Индии, Индонезии и Китая. Несмотря на то, что эти животные были открыты французским зоологом Этьенн Жоффруа Сент-Илером в далеком 1812 году, они до сих пор являются мало изученными. Они особенно интересны тем, что имея довольно милые мордашки, обладают острыми зубами, которые используются для поедания добычи и отпугивания хищников. Эти животные кажутся еще более опасными, если учесть, что слизывая спрятанные в подмышках железы они покрывают свои зубы ядом. Но какие же именно вещества входят в состав яда, который может превратить небольшой укус в покрытую мертвой плотью рану?


Из-за чего возникает аллергия на кошек?

По словам биолога Брайана Фрая, обычно толстые лори используют свой яд для борьбы с другими особями. Но в некоторых случаях они могут покусать и людей, из-за чего у жертвы возникает затрудненное дыхание, сильная боль и даже анафилактический шок, который в некоторых случаях заканчивается смертью. Ученым уже было известно, что подмышечные железы толстых лори вырабатывают более 200 химических соединений, но недавно им удалось найти среди них белки, которые также содержатся в организмах кошек.

По словам ученых, эти белки в большом количестве содержатся в слюне кошек. Эти животные постоянно облизывают свое тело и вызывающие аллергию вещества несомненно остаются на их шерсти. Если у человека есть непереносимость этих химических соединений, у него в большинстве случаев возникает насморк, зуд и даже отеки, которые являются симптомами аллергии. Так как толстые лори используют эти вещества в качестве защиты, ученые осмелились предположить, что кошки тоже вполне могут использовать их для отпугивания хищников.

Как единственные ядовитые приматы на Земле помогут вылечить аллергию на кошек?

Укус толстой лори в редких случаях может привести к смерти

Это предположение требует доказательств, которые могут быть предоставлены только в ходе дальнейших исследований. Как бы то ни было, открытие новых веществ, содержащихся в подмышечных железах ядовитых приматов, могут помочь создать вакцины от последствий их укусов. Также исследователи считают, что благодаря новым знаниям в будущем они смогут разработать новые средства от аллергии на кошек.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Toxins. На нашем сайте вы также можете почитать материал о том, каким именно образом климатические изменения могут стать причиной возникновения аллергии. Они не могут стать причиной сами по себе, а вот усилить симптомы и сделать реакции невыносимыми — вполне.

08 февраль 2020 /
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