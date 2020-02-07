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Ученые исследовали связь между дыханием и принятием решений

Ученые исследовали связь между дыханием и принятием решений

Швейцарские ученые повторили опыты по проверке существования свободы воли у человека и обнаружили, что люди чаще принимают решения во время выдохов, чем во время вдохов. Это указывает на связь между процессами во внутренних органах и работой сознания, сообщила в четверг пресс-служба Федеральной политехнической школы Швейцарии.

Философы и ученые уже много тысячелетий пытаются понять, как человек принимает решения и совершает выбор в различных ситуациях, в том числе и в тех, когда у них нет очевидного решения. Дискуссии на эту тему, с подачи французского философа Жана Буридана, шесть веков сводятся к вопросу, есть ли у человека свобода воли.

Пока у ученых нет однозначных аргументов в пользу ее существования или отсутствия, однако в последние годы нейрофизиологи и генетики нашли множество свидетельств того, что структура мозга очень сильно влияет на склонность людей к риску, алкоголизму, ожирению и импульсивному поведению.

Кроме того, еще в середине прошлого века немецкие нейрофизиологи заметили, что двигательная кора человеческого мозга вырабатывает особый тип импульсов, так называемый "потенциал готовности", почти за секунду до того, как ее владелец принимал решение и попытался совершить то или иное действие. Существование подобных сигналов заставило многих ученых и философов предполагать, что свободы воли не существует. Другие мыслители не согласились с этим и посчитали "потенциалы готовности" ошибкой измерений.



Физиология свободы воли

Профессор Федеральной политехнической школы Швейцарии в Лозанне Олаф Бланке и его коллеги повторили этот эксперимент, используя современные методики наблюдения за работой мозга. Для этого ученые пригласили несколько десятков добровольцев и попросили их исполнить простую задачу - нажимать на любую случайную кнопку на цифровой клавиатуре с интервалом в 8-12 секунд.

Главным критерием их успеха, в соответствии с требованиями нейрофизиологов, было то, чтобы они нажимали на клавиши спонтанным образом, а не через выверенные интервалы времени, считая про себя секунды. В данном случае, как заметили еще авторы оригинального эксперимента 1960 годов, действия добровольцев зависят исключительно от их воли.

В отличие от их немецких предшественников, швейцарские исследователи следили не только за активностью мозга при помощи электроэнцефалографа, но и за другими факторами, в том числе неосознанными движениями глаз и конечностей, дыханием добровольцев, сердцебиением и прочими "автоматическими" процессами в работе организма.

Эти наблюдения показали, что решение нажать на кнопку, как предшествовавший ей "потенциал готовности", почти всегда возникало в тот момент, когда доброволец выдыхал. Это было характерно для 19 из 20 участников опытов, причем аналогичные результаты были получены в ходе двух последующих опытов с несколько иной постановкой задачи и другими группами участников.

В одном случае ученые попросили добровольцев не только нажимать на кнопки, но и смотреть на часы, самостоятельно замеряя то время, которое проходило между рождением "потенциала готовности" и действием, а во втором - просили нажимать на кнопку в тот момент, когда на циферблате загоралась зеленая точка. В первом случае действия добровольцев продолжали быть связаны с дыханием, а во втором - эта зависимость исчезла.

Сердцебиение и другие "автоматические" процессы в организме, за которыми следили Бланке и его коллеги, не влияли на мыслительную деятельность добровольцев аналогичным образом. Почему это так, а также то, как дыхание на самом деле влияет на свободу воли, ученым еще предстоит выяснить.

07 февраль 2020 /
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