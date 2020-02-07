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Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи

Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи

Человечество не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего шума и расшифровать сигналы радио- и телевещания внеземных цивилизаций, если такие дойдут до Земли, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне шумов от солнца, рассказал в интервью РИА новости ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов.

Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземного разума) - общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран в целях поиска внеземной разумной жизни. Основным таким способом является поиск внеземных радиосигналов.

"Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы", - сказал он.

Первые радиотрансляции начались в 1909 году, а массовое телевещание - в 30-е годы 20 века. Таким образом, те из радиоволн, которые смогли пройти сквозь ионосферу Земли, ушли от планеты чуть более чем на 100 световых лет. В то же время размеры Млечного пути превышают 100 тысяч световых лет.

07 февраль 2020 /
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