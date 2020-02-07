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Бактерии правят миром

Бактерии правят миром

Мы мало знаем о них. Моем руки, чтобы не заразиться, и пьем антибиотики, если в организме размножились болезнетворные бактерии... Но в последние годы ученые установили: микробы - надежда нашей цивилизации, основа жизни на Земле и база для развития технологий будущего.

В организме человека собственных клеток меньше, чем клеток микробиоты - она определяет наше пищеварение, иммунитет, а иногда и поведение. Прокариоты пронизывают Земную кору. Их масса превосходит всю остальную биомассу планеты. Если мы не научимся правильно обращаться с ними - нашу цивилизацию может погубить супербактерия. Но тем, кто умеет дружить с ними, они дарят: точнейшие механизмы генной инженерии, новые способы добычи полезных ископаемых, неограниченный источник высокопитательного белка, электробатареи, работающие на органических отходах.

Также в фильме "Бактерии правят миром" зрители познакомятся со своим самым древним предком, который до сих пор живет на Земле. Это тоже один из безъядерных микроорганизмов.

07 февраль 2020 /
Хочу все знать
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