Кошки выражают свои эмоции, но можем ли мы их распознать?

Довольный кот — счастливый кот (и его человек)

Результаты последних исследований подтвердили то, что любители кошек итак знали — эти грациозные животные привязываются к своим хозяевам как дети. Более того, кошки вовсе не асоциальные животные и прекрасно запоминают свои имена. Тем не менее, очень часто общение с кошкой осложняется взаимным непониманием: мы не всегда распознаем не только потребности и желания кошки, но и не понимаем ее поведение. А ведь положение тела, ушей и хвоста может рассказать многое о том, что чувствуют эти изумительные животные. Однако наиболее удивительными оказались результаты онлайн исследования catdogwelfare — по выражению лица кошки можно понять ее настроение.

Как понять чего хочет кошка?

Хотя кошки могут показаться загадочными, внимательно наблюдая за их поведением можно понять что они чувствуют. Положение тела, головы, ушей и хвостов — это намеки. Тревожный или испуганный кот может присесть на землю, изогнуть спину, опустить голову и расправить уши. Кстати, люди не так сильно отличаются от кошек — когда мы испуганы, мы тоже отступаем назад, прячемся, волосы на теле встают дыбом (это называется пилоэрекция), а еще мы можем драться и даже кусаться. Что же касается кошек, то когда они довольны, то могут подойти к вам с хвостом вверх и ушами вперед. Когда кошки находятся в состоянии покоя, они загибают лапы или лежат на боку вытянув ноги.

Выражение лица кошки также может многое рассказать о ее настроении. Исследователи обнаружили, что некоторые люди могут легко определить, когда кошки испытывают боль. Несмотря на это, весь спектр выражения лица кошек, в том числе и в положительных ситуациях, не был тщательно исследован.

В ходе онлайн исследования испытуемым были показаны короткие видео о кошках в различных ситуациях. Положительные ситуации включали обращение кошек к своему владельцу за угощением, а среди негативных встречались случаи, когда кошки старались избежать встречи с неизвестным им человеком. Видео были тщательно отобраны на основе строгих поведенческих критериев и отредактированы таким образом, чтобы испытуемые могли увидеть только лицо каждой кошки, удаляя любые другие сигналы языка тела или местоположения животных.

В исследовании приняли участие более 6300 человек из 85 стран мира. Испытуемые определили, было ли настроение животного в каждом видео положительным или отрицательным. Кстати, если вы хотите попробовать свои силы в этом нелегком деле, можете сделать это прямо сейчас.

В среднем участники определили правильное выражение лица кошек в 59% случаев. Хотя эта оценка немногим лучше обычной догадки, это говорит о том, что многим людям трудно распознавать эмоции кошек. Тем не менее, несмотря на то, что большинству испытуемых было сложно понять настроение кошек, 13% оказались самыми настоящими заклинателями, набрав 15 или более баллов из возможных 20. В основном в эту группу попали женщины, что, по мнению исследователей не удивительно — предыдущие исследования показали, что женщины лучше интерпретируют невербальные эмоциональные сигналы.

А у этого парня наоборот, дела идут в гору

Также отлично справились с задачей ветеринары, и люди, которые ежедневно сталкиваются с большим количеством кошек и должны научиться интерпретировать их поведение и распознавать болезни. Еще более удивительным оказалось то, что владельцы кошек не умеют распознавать эмоции своих питомцев — как и те, у кого дома никогда не было кошки. По мнению исследователей, такая ситуация может быть связана с тем, что мы хорошо распознаем эмоции своих животных, а вот с интерпретацией эмоций незнакомых кошек могут возникнуть проблемы.

Почему распознавать эмоции кошек полезно?

Умение распознавать настрой и эмоции кошек может помочь обеспечить им надлежащую заботу. Так, по выражению лица вы сможете понять испытывает ли животное боль и нуждается в лечении. Более того, взаимопонимание между кошкой и человеком может сильно укрепить ваши отношения с питомцем. Также исследователи отмечают, что распознавать эмоции кошек по лицу можно научиться — внимательные наблюдения за кошками и опыт общения с ними — вот залог успешных взаимоотношений.