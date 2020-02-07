Любовь под прессом

Так происходит спаривание у сивучей — северных морских львов. Cамец всей своей массой обрушивается на самку, не давая ей сбежать. А как сбежать от туши, которая весит в три раза больше тебя? Самцы сивучей имеют массу до 1100 кг, самки значительно меньше — до 350 кг.

Настолько выраженный половой диморфизм обычен для семейства ушастых тюленей, к которому относятся сивучи. У северных морских котиков, представителей того же семейства, разница в массе самцов и самок еще больше: взрослые самцы-секачи могут весить до 140–270 кг против 30–60 кг у самок. (На фото один секач как раз посапывает за парочкой сивучей у кромки воды.) Объясняется такой половой диморфизм полигамией: каждый самец охраняет свой гарем от посягательств, а для этого надо быть большим и сильным. Или жирным — слой жира на груди сивучей достигает 6,8 см (а иногда и 12!), чтобы защищать от острых клыков соперников в битве за территорию. В гареме сивучей может быть до 20 самок, у котиков — до сотни.

Действие происходит на Юго-Восточном лежбище северных морских котиков и сивучей на острове Медный (Командорские острова) в начале июня. Сивучи уже вовсю спариваются (их сезон размножения длится с конца мая по конец июня), а самцы котиков пока ожидают прибытия самок, их пик размножения приходится на вторую половину июля (хотя длится с первой половины июня по начало августа).

Самки выходят на сушу позже самцов и присоединяются к одному из гаремов за несколько дней до родов. Обычно они самостоятельно избирают место своей лёжки, несмотря на стремление каждого секача задержать их на своем участке. Через какое-то время после родов самки снова готовы к спариванию.

Плоды прошлогодней любви — шоколадного цвета детеныши, появившиеся на свет после выхода самки на сушу. фото © Юлия Михневич, 3 июня 2009 года, остров Медный

Брачные ритуалы сивучей и морских котиков не впечатляют. Секач котика приближается к самке с характерным криком, обнюхивает ее. У сивучей самцы после обнюхивания потираются о шею и бока самки своей шеей и головой, а также открытой пастью. Такое поведение успокаивает и умиротворяет самку — обычно она боится более крупного и агрессивного секача. Самка принимает характерную позу, выгибая спину и разводя задние ласты. Не готовые к спариванию самки дают энергичный агрессивный ответ на ухаживания — угрожающе рычат и кусают.

Чтобы самка не сбежала и не кусалась, секач прижимает ее шею и голову к земле. Спаривание продолжается от 5–7 минут в начале репродуктивного сезона, когда еще мало самок в течке, и до часа в конце сезона, когда самцы уже устали от бесконечных боев и голодания. Сигналом к окончанию копуляции служат попытки самки освободиться и ее укусы в шею и подбородок секача, когда он приподнимает голову, — именно этот момент пойман на главном фото . После спаривания самка возвращается к своему детенышу, а секач, если на его участке всё спокойно, засыпает.

Секачи сивучей с самками не особенно грубы, хотя они и массивные и могут удерживать самку силой при спаривании. Но в гареме насильно самок не удерживают, только поворчат немного, когда самка соберется пойти покормиться в море на несколько часов. И самок друг у друга секачи не воруют.

Морские котики намного агрессивнее сивучей. Если самка посмеет сбежать из гарема и секач это заметит — не избежать ей жестоких покусов. Секач может даже схватить ее зубами за спину и перебросить обратно в гарем. А если ей не повезет оказаться на пограничной территории, два секача остановят ее и будут тянуть зубами с двух сторон. Для самки это заканчивается печально, ее могут даже разорвать пополам (по крайней мере об одном таком случае мне сообщали специалисты по котикам). К счастью, после окончания течки самка может свободно перемещаться по лежбищу вслед за своим растущим детенышем и уходить кормиться в море — секачу она больше не интересна.

Секач морского котика с единственной самкой в гареме, которую он, очевидно, очень рьяно удерживает. фото © Юлия Михневич, 8 июля 2009 года, остров Медный

При всей жестокости и агрессивности гаремная структура обеспечивает участие в размножении всех выходящих на лежбище самок. А если гаремный секач не сможет спариться со всеми своими самками, за него это сделают секачи-аутсайдеры на окраине лежбища. Они, например, могут подстерегать самок на пути к морю.

фото © Юлия Михневич, 3 июня 2009 года, остров Медный.

Юлия Михневич