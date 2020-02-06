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Учёные надеются, что грибы из Чернобыля помогут защитить людей от радиации

Учёные надеются, что грибы из Чернобыля помогут защитить людей от радиации

Необычные грибы, которые растут внутри чернобыльского ядерного реактора и «питаются» радиацией, преобразовывая её в энергию, могут стать основой для новых лекарств, защищающих людей от опасной дозы облучения. Эти исследования проводятся уже на протяжении многих лет, сообщает Daily Mail. Но уникальные эксперименты на борту МКС, как надеются учёные, помогут им приблизиться к разгадке.

В 1991 году, через пять лет после катастрофической аварии на Чернобыльской АЭС, исследователи обнаружили, что на стенах заброшенного радиоактивного реактора растут загадочные чёрные грибы. Учёные заинтересовались тем, как же этим микроорганизмам удаётся выживать в таких экстремальных условиях, и стали исследовать их более детально. Оказалось, что грибы вырастают по направлению к источнику излучения, как будто бы радиация их «притягивает», пишет Daily Mail.

Также выяснилось, что в них содержится большое количество меланина — пигмента, из-за которого кожа человека становится смуглой. И это позволяет необычным грибам поглощать излучение без вреда для себя и преобразовывать его в химическую энергию подобно тому, как обычные растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу посредством фотосинтеза, говорится в статье.

Этот необычный процесс, получивший название «радиосинтез», привлёк внимание учёных, которые надеются открыть благодаря этим исследованиям новые способы защиты от смертельно опасной радиации, поясняет Daily Mail. Как полагает научный сотрудник NASA Кастури Венкатесваран, который возглавляет проект по исследованию уникальных грибов вида Cryptococcus neoformans, благодаря этим экспериментам можно будет создать новое лекарство, позволяющее блокировать и нейтрализовать воздействие радиационного излучения на организм человека.

Если учёные смогут создать средство, которое будет способно поглощать радиацию подобно грибам, это позволит защитить от негативных последствий множество людей, которые так или иначе подвергаются воздействию опасных излучений. В частности, это помогло бы раковым больным, проходящим лучевую терапию, а также инженерам АЭС, пилотам, космонавтам и многим другим, отмечается в статье.

Предполагается также, что способность грибов преобразовывать радиацию в энергию в будущем можно будет использовать для подпитки различных электроприборов. И это может стать «биологическим ответом» на существующие солнечные панели, пишет Daily Mail. Такая биотехнология способна стать довольно перспективной, поскольку она не токсична и биосовместима.

Исследования, посвящённые возможному применению грибов в медицинских целях, проводились давно. Но в последние годы это привлекло больше внимания благодаря эксперименту, в рамках которого образцы грибов были отправлены в космос. Их выращивали на Международной космической станции, где уровень радиации выше, чем на Земле, и наблюдали за возможными мутациями. Когда микроорганизмы попадают в более стрессовую для них среду, они начинают выделять различные молекулы — и это помогает учёным лучше понять, какие процессы происходят внутри этих микроорганизмов и как можно использовать их для разработки препаратов, блокирующих излучение, поясняется в статье.

Результаты этих экспериментов в космосе ещё не были опубликованы. Поэтому мировое научное сообщество с нетерпением ждёт новой информации, которая способна совершить настоящий прорыв в сфере защиты человеческого организма от радиации, заключает Daily Mail.

06 февраль 2020 /
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