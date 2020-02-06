Какие животные жили на нашей планете во времена динозавров?

На самом деле во времена динозавров на Земле жили самые разные животные

Миллионы лет назад на нашей планете главенствовали гигантские ящеры. Не исключено, что они были бы здесь до сих пор, если бы не одна случайность — астероид Чиксулуб, который упал на поверхность нашей планеты 65 миллионов лет назад. Именно он, согласно результатам последнего исследования, стал причиной гибели этих доисторических монстров. Но кто еще, помимо динозавров, жил на Земле почти 200 миллионов лет назад? Ведь после падения астероида все динозавры вымерли, но жизнь на планете никуда не делась. Давайте познакомимся с удивительными животными, которые делили планету с гигантскими ящерами.

Когда и как люди узнали о существовании динозавров?

Впервые древний вымерший ящер был описан учеными в 1824 году. Обнаруженные останки девятиметровой длины были найдены в начале 1818 года около города Вудстока в Великобритании. В 1841 году английский палеонтолог Ричард Оуэн собрал и обобщил все известные к тому времени сведения об ископаемых рептилиях. Он назвал их “динозавры”, что в переводе с греческого означает “ужасные ящеры”.

Вскоре после этого, в 1843 году в песчаных плитах геологических отложений в Коннектикуте (США), палеонтологи обнаружили следы чудовищно больших птиц. По сравнению с этой находкой нога слона казалась миниатюрной. С тех пор исследователям не давал покоя вопрос о том, какого размера должна была быть птица, оставившая эти следы. Ответ, как мы знаем сегодня, заключается в том, что эти следы принадлежали вовсе не птице. В мезозойской эре истории нашей планеты с юрского периода (примерно 200 миллионов лет назад) до конца мелового периода (около 70 млн лет назад), Землю населяли “ужасные ящеры”. Некоторые из них, словно кенгуру, бегали на задних лапах, а оставленные ими следы сильно напоминают следы современных птиц.

Выходит, миллионы лет назад динозаврам принадлежала суша, море и воздух. Самые разные ящеры населяли хвойные и папоротниковые леса Земли. Одни летали между деревьями расправив кожистые крылья, другие же, размером с куриц, бегали по полянам, а в болотах обитали огромные и очень медленные динозавры — брахиозавры. Кстати, самый большой в мире скелет брахиозавра находится в геолого-палеонтологическом музее Берлинского университета. Кости этого гиганта были обнаружены на горе Тендагуру в Африке. В высоту брахиозавр достигал 11,87 м, в ширину — 22 м, а весил не менее 50 тысяч кг. Однако самым большим и пугающим, как мы знаем сегодня, был тиранозавр рекс. Этот хищник обитал на территории современных США и Канады. В длину монстр достигал 10 метров, а в высоту пяти. Его метровые челюсти были вооружены сотнями острых и больших зубов. Если бы тираннозавр существовал сегодня, то легко бы мог унести носорога в своей пасти.

Но если суша, небо и моря находились во власти динозавров, где, а главное когда обитали млекопитающие? Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, первые млекопитающие бегали по поверхности нашей планеты вместе с динозаврами. Как полагают исследователи, после того, как ужасные ящеры вымерли, все остальные животные вышли из тени.

Какие млекопитающие жили вместе с динозаврами?

Сразу две научные статьи рассказывают нам об отдельных видах млекопитающих, которые были размером с современных хомяков. Окаменелости этих давно вымерших родственников известных нам млекопитающих были обнаружены в Китае и проанализированы международной командой из Чикагского университета (США) и Музея естественной истории Пекина (Китай). Внимательно изучив форму костей палеонтолог Чже-Си Луо из Американского университета и его коллеги пришли к выводу о том, что Агилодокодон и Докофоссор сосуществовали вместе с динозаврами 160 миллионов лет назад.

Внешне эти животные напоминали современных крота и белку. Докофоссор обитал под землей, о чем свидетельствуют его короткие, широкие пальцы с двумя фалангами, похожими на маленькие лопатки. А позвоночник этого 9 сантиметрового млекопитающего кажется особенно подходящим для подземных перемещений. По своим размерам агилодокодон достигал примерно 14 см в длину и обитал среди деревьев. Судя по строению конечностей и позвоночника, агилодокодон был прекрасно приспособлен к лазанью по деревьям. Исследователи полагают, что ему не нужно было часто спускаться на землю, так как он, вероятно, питался шалфеем. Такие выводы можно сделать исходя из строения зубов животного, которые могли прокалывать стволы растений. Кроме того, исследователи подчеркивают, что в анатомии обоих животных обнаружены признаки, которые совпадают с действием генов, выявленных у современных млекопитающих. Поэтому не исключено, что такие генетические коктейли оказались настолько эволюционно выгодными, что сохранились до наших дней.

Исследователи отмечают, что обнаруженные останки свидетельствуют о том, что млекопитающие существовали в юрском периоде. Выходит, мало-помалу мы узнаем, что в тени динозавров обитали и другие животные.

Но крохотные докофоссор и агилодокодон не были единственными млекопитающими, которые жили в эпоху ужасных ящеров. Как пишет издание Sciencemag, более чем 150 миллионов лет назад появились хорошо известные сегодня австралийская ехидна и утконос. Они представляют собой переходное звено между рептилиями и остальными млекопитающими. Австралийская ехидна относится к виду яйцекладущих млекопитающих, что, мягко говоря, не совсем обычное явление. Впервые австралийская ехидна была описана в 1792 году зоологом Джорджем Шоу, который несколькими годами позже описал и утконоса. Однако из-за длинного хобота животного Шоу сперва решил что австралийская ехидна — это родственник муравьеда. Лишь 10 лет спустя анатом Эдвард Хоум обнаружил у ехидны и утконоса общую особенность — клоаку, в которую открываются кишечник, мочеточники и половые пути. На основании этой особенности в дальнейшем был выделен отряд однопроходных.

Тем не менее, одно из наиболее удивительных открытий состоялось летом 2000 года, когда команда исследователей во главе с Тимоти Роу из Техасского университета в Остине случайно наткнулась на разбросанные ископаемые кости среди скал формации Кайента в северной Аризоне. Поначалу найденные останки не удивили палеонтологов. Лишь 9 лет спустя специалист, подготавливающий ископаемое для изучения, заметил нечто удивительное: среди останков находились крошечные зубы и челюстные кости длиной всего 1 сантиметр. Позже ученые определили, что обнаруженные останки принадлежали Кайентатериум — животному, которое обитало на Земле примерно 185 миллионов лет назад. Взрослый Кайентатериум размером с крупную кошку, поэтому его можно было бы принять за млекопитающее, если бы не большая челюстная кость, крупные зубы и отсутствие ушей. Кайентатериум — это цинодонт, член группы, из которой произошли млекопитающие.

Впоследствии исследователи извлекли из скалы останки младенцев первых млекопитающих или их родственников из юрского периода, причем не одного, а сразу 38. Таким образом, данное открытие становится одним из самых знаменательных за последние десятилетия. Кайентатериум, по мнению исследователей, предоставляет важную информацию о том, какие черты определяют млекопитающих, а также какие черты присутствовали у их более ранних родственников. Скелет Кайентатериума во многом похож на скелет млекопитающего и в то же самое время на скелет рептилии. Останки детенышей говорят о том, что в отличие от млекопитающих, которые тратят больше времени на воспитание потомства, они были в состоянии постоять за себя благодаря хорошо развитым костям и зубам.

Благодаря этим находкам ученые могут больше узнать об эволюции млекопитающих. Ископаемые останки обнаруженные в разных частях планеты опровергли веру в то, что млекопитающие эпохи динозавров были маленькими, ничем не примечательными насекомоядными, которые жили в тени гигантских рептилий.

Кто жил на планете после гибели динозавров?

Гибель динозавров стала хорошей новост ью для млекопитающих, численность которых существенно возросла сразу же после этого события. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature поведение млекопитающих быстро изменилось, так как наши первые пушистые предки стали постепенно выходить из укрытия не только по ночам, но и в дневное время. Не исключено, что этот фактор мог оказать влияние и на эволюцию Homo Sapiens.

Палеонтологи и эволюционные биологи долго считали, что предки современных млекопитающих были ночными животными. Дело в том, что большинство млекопитающих хорошо видят при слабом освещении. У них также развиты обоняние и слух и еще есть усы (например вибриссы у кошек), которые позволяют им чувствовать то, что находится прямо перед ними — все эти качества невероятно полезны в темноте. Точно, когда млекопитающие начали выходить на улицу в течение дня, было загадкой, потому что поведение трудно отличить от окаменелостей. Ученые полагаются на форму глазниц и носовых полостей, чтобы определить, какие чувства были важны для вымершего животного, но эти подсказки могут вводить в заблуждение. Однако чтобы понять когда именно наши древние предки изменили ночной образ жизни н дневной, ученые исследовали дневные и ночные привычки более чем 2415 видов живых млекопитающих, а затем использовали генетические данные для построения родословных, отметив, когда на Земле могли появиться самые ранние дневные предки.

Так выглядит казуар — птица-динозавр. Казуары — крупные нелетающие птицы, которые жили на нашей планете 100 миллионов лет назад

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology and Evolution, первый вид предков, который был активен в дневное время, вероятно, жил около 65,8 миллионов лет назад — всего 200 000 лет после массового вымирания, которое уничтожило всех динозавров, кроме птиц. Например, общий предок современных верблюдов, гиппопотамов и оленей, вероятно, перешел на с ночного образа жизни на дневной примерно в то же время. Сегодняшние верблюды активны днем, в то время как бегемоты активны ночью, а у оленей наблюдается смешанный образ жизни. В общем и целом исследователи пришли к выводу, что дневная активность животных начинается в том момент, как исчезли динозавры. Причиной этому, очевидно, служит тот факт, что выходить днем было слишком рискованно.

Это согласуется с данными окаменелостей, которые ясно показывают, что численность и типы млекопитающих быстро увеличились после того, как динозавров не стало. Работа поддерживает идею о том, что млекопитающие завоевали больше территории и значительно расширили свой поведенческий репертуар. Исследователи также отмечают, что современные приматы в основном активны в течение дня, а предки приматов, похоже, были одними из первых, кто приобрел дневные привычки. Это может послужить причиной того, что у нас и у других обезьян цветное зрение и слабое обоняние, а слух намного лучше, чем у многих других млекопитающих. Таким образом, падение астероида Чиксулуб позволило древним млекопитающим изменить образ жизни и занять сушу, моря и воду, которыми раньше владели гигантские ящеры.