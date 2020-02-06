Почему пища, которую едят руками, кажется вкуснее?

Есть предположение, что есть руками гораздо вкуснее, чем столовыми приборами

Наверное, в мире не существует человека, который не любит вкусно поесть. На то, как человек воспринимает вкус пищи, влияет множество факторов, среди которых числятся внешний вид, температура, состав блюда и даже окружающая человека обстановка. Но могли бы вы подумать, что на ощущения от съедаемой пищи может повлиять и то, руками мы ее едим или при помощи столовых приборов? Кажется, это довольно правдивое предположение, потому что оно было доказано в ходе двух экспериментов, проведенных психологом Адрианой Маджаров. По ее мнению, если человек ест еду руками, она кажется ему более вкусной. Но это работает только при одном важном условии.

О проведенном исследовании было рассказано в научном издании Journal of Retailing. В первом из проведенных экспериментов приняло участие 45 студентов, которые предварительно заполнили подготовленную психиатром анкету. При помощи наводящих вопросов автор исследования хотела узнать, кто из добровольцев умеет контролировать свое пищевое поведение, а кто — не может остановиться перед соблазном съесть что-нибудь вкусненькое. Так как в эксперименте большую роль играл французский сыр «Мюнстер», при помощи анкеты психолог дополнительно убедилась, что все студенты равнодушны к этому продукту.

Можно ли есть еду руками?

В ходе первого эксперимента участникам предлагалось попробовать кусочек сыра «Мюнстер». Предварительно его нужно было разглядеть со всех сторон и только потом оценивать вкусовые качества. Одна часть добровольцев съела свой кусок подняв его при помощи зубочистки, а другая просто при помощи рук. Как оказалось, люди, которые указали в анкете, что умеют контролировать свое пищевое поведение, при поедании сыра руками оценили его вкус гораздо больше, чем те, кто ел при помощи зубочистки. А вот те, кто сразу признался в неспособности себя контролировать в плане поедания еды, никакой разницы во вкусе не заметили.

Чтобы убедиться в верности предположения о том, что способ поедания пищи влияет на восприятие вкуса, был проведен второй эксперимент. Автор исследования поделила 145 человек на две группы. Первой было предложено вести себя как сторонники правильного питания, то есть осознавать, что переедание вредит здоровью и портит фигуру. Люди из второй группы, в свою очередь, на время позабыли о своем здоровье и могли себе позволить что угодно.

Обеим группам людей были предложены тарелки с небольшими пончиками. Прямо как в предыдущем эксперименте, люди сначала оценили продукты внешне и только потом начали их есть при помощи зубочисток или рук. Как и ожидалось, люди, которым было рекомендовано контролировать свое пищевое поведение и ели руками, оценили вкус пончиков гораздо больше, чем остальные.

По словам психолога, это связано с тем, что держащие себя под контролем люди пытаются совладать со своим аппетитом и начинают получать удовольствие от того, что держат продукт в руках. Они получают в два раза больше ощущений чем остальные, поэтому, по мнению психолога, и считают еду более вкусной. Конечно, сделанные ею выводы можно назвать слишком натянутыми, но может быть, у вас есть более убедительное объяснение этому явлению? Своим вариантом можно поделиться в комментариях.