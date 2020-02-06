Как отличить коронавирус от простуды и гриппа?

Болеть плохо! Не болейте!

Снова и снова в своих публикациях мы обращаемся к теме коронавируса, который бушует в Китае, но не хайпа ради, а осведомленности для. На этот раз мы поговорим о том, как можно отличить симптомы различных заболеваний, включая тот самый китайский вирус, грипп и простуду. При всей кажущейся схожести симптомов этих заболеваний, отличия все равно есть и именно они могут сказать, стоит ли заболевшему уже начинать бояться или до больницы можно дойти спокойным шагом, не переходя на бег. При этом многие умеют внушать себе симптомы и преувеличивать свое состояние, но отличия коронавируса от гриппа слишком явные, чтобы их спутать.

В первую очередь, стоит сказать, что при первых симптомах любого заболевания надо трезво оценивать свое состояние и не геройствовать, стойко перенося болезнь “на ногах”, а отлежаться дома или обратиться к врачу. Только такие средства позволят максимально быстро вылечиться, а не просто снять симптомы, оставив в организме кучу ненужных лекарств и недолеченных болезней, которые еще найдут время себя проявить прямым или косвенным образом. Надо просто понимать, что “я у себя один” и беречь себя. Не хочется приводить примеры, что мы больше обращаем внимание на то, что заливаем в свой автомобиль, но вообще не думаем, чем пичкаем себя. Ну ладно, это отвлечение. Давайте поговорим про отличия симптомов заболеваний.

Симптомы коронавируса

На момент написания статьи в мире заразилось почти 30 000 человек, из которых около 550 умерли. С одной стороны, значения не такие большие и можно подумать, что эпидемия не такая страшная, но не стоит забывать о том, какие нормы безопасности введены в Китае и во всем мире для предотвращения распространения болезни. Возможно, если бы не это, масштабы были бы куда больше. Особенно, учитывая, что более 99 процентов случаев заболевания зафиксировано в Китае, в это охотно верится.

Похоже, что вирус действительно просто не выпускается из той провинции, где он разбушевался. Проявления вне этого региона скорее исключение, чем правило. Но все равно, пока меньше двух процентов смертельных случаев не делают эту эпидемию самой серьезной в истории. При всем уважении к погибшим, бывало и похуже.

Китайский коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и, в первую очередь, как и другие вирусы, поражает слизистые оболочки дыхательных путей. После заражения к основным симптомам вируса относятся ощутимое затруднение дыхания, кашель, рвота и диарея. У некоторых пациентов что-то из этого может не проявиться, но если все это есть, то повод задуматься у человека появляется более чем серьезный.

Как отличить коронавирус от простуды

Не стоит путать обычную простуду с потенциально смертельным вирусом. Некоторые особо мнительные граждане, особенно из числа тех, кто имел риск заражения (был в Китае, контактировал с китайцами и тому подобное), могут сразу нафантазировать себе симптомов и нагуглить, что мол уже пора, но это не так.

Для сравнения, среди основных симптомов гриппа, который сейчас тоже встречается, так как сезон и погода только способствуют этому, можно отметить несколько иные проявления. Например, высокая температура, которая держится 3-5 дней, но иногда больше. Также повышение температуры при гриппе в некоторых случаях сопровождается упадком сил, апатией и даже мышечными болями. В этом случае тоже стоит обратиться к врачу, так как каждый год у вируса гриппа свои особенности и лучше бы их знать. Да и осложнения от гриппа, если и не рядовое событие, то очень возможное.

С простудой дела обстоят попроще. Главным симптомом является температура, которая редко поднимается до очень высоких значений и держится, как правило, пару дней, реже дольше. После этого она приходит к нормальным или близким к нормальным значениям.

При этом, основными симптомами простуды, кроме повышения температуры тела, являются заложенность носа, выделения из носа и чихание. Какие-то дополнительные симптомы встречаются не очень часто, но если они есть, опять же, надо обратиться к специалисту. При этом при обычном течение именно простуда из приведенных недугов является тем, при котором можно просто отсидеться дома и не обращаться к врачу. Но это каждый решает для себя и делает на свой страх и риск.

Как лечиться от вируса

Подробно останавливаться на процессе лечения мы сейчас не будем, так как в общей статье про вирусы мы уже подробно говорили о методах лечения. Сейчас можно только кратко напомнить.

Самое главное — это понимание того, какими препаратами можно лечиться. Не стоит прибегать к помощи разрекламированных препаратов, которые работают на купирование симптомов. Они сбивают температуру, приводя организм в относительную норму, но не избавляя его от возбудителя и почти не оказывая воздействия на воспалительные процессы.

Конечно, некоторые люди просто не могут терпеть даже температуру 37,1 градусов, но стоит понимать, что повышение температуры — это нормальный процесс и часть защитной реакция организма, которая вырабатывалась миллионы лет и призвана помочь защититься от болезней. Если можете терпеть температуру, дайте иммунитету сделать свое дело. Ну и естественно, забудьте об антибиотиках. На вирус они не оказывают никакого действия. Для него нужны противовирусные препараты.

Также не стоит злоупотреблять витамином С и цитрусовыми (включая напитки и соки). Определенная польза от них есть, но они оказывают раздражающее воздействие на очаги воспаления, что тоже не будет способствовать скорейшему выздоровлении. Тем более, норму витамина С (польза которого для иммунитета периодически ставится под сомнение) можно получить просто из хорошего сбалансированного питания. Вообще, тему питательных веществ можно обсудить в нашем Telegram-чате.

В любом случае, болеть это плохо, не рискуйте собой, сторонитесь заболевших и не разносите инфекцию, если заболели сами. За два дня ничего не изменится, а организм скажет “спасибо”, если дать ему возможность прийти в себя.