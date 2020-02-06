Давно потерянные фруктовые деревья были выращены из 2000-летних семян

Примерно так выглядят современные финиковые пальмы

Если вы когда-нибудь сажали растения, вы наверняка знаете, что у семян есть определенный срок годности. Чем дольше они лежат в упаковках без дела, тем ниже опускается вероятность того, что из них хоть что-то вырастет. Однако, израильские ученые уже не первый год умудряются выращивать различные деревья из семян, которые лежали в древних руинах и пещерах тысячи лет. Например, совсем недавно группе ученых во главе с биологом Сарой Саллон удалось вырастить вымершие виды финиковых пальм из семян, возраст которых составлял более 2000 лет. Вам уже интересно, чем древние финики отличаются от современных?

О новом достижении израильских ученых было рассказано в научном издании Science Advances. Несколько сотен старинных семян финиковых пальм были найдены в пещерах, расположенных между Иудейскими холмами и Мертвым морем. Считается, что когда-то давно финики считались важными продуктами питания во многих странах мира. Они активно использовались для лечения всевозможных заболеваний, а также укрепления памяти. Да и вообще, плоды финиковых пальм ценились за сладкий вкус, сравнимый с медом.

Какой срок годности у семян?

Из сотен найденных семян ученые отобрали 34 косточки, которые показались им самыми жизнеспособными. Одна из них была оставлена про запас, а все остальные тщательно вымочены в воде с удобрениями, которые, по мнению исследователей, должны были стимулировать их рост. В процессе подготовки одну косточку они повредили, поэтому в изолированном от других растений участке осталось только 32 посаженных семян.

Финиковые пальмы, выращенные из 2000-летних семян

В конечном итоге биологам удалось успешно вырастить шесть деревьев. Исследователи изначально заметили, что косточки древних фиников обладают большими размерами, чем косточки современных растений. Поэтому можно ожидать, что выращиваемые деревья в скором времени дадут такие же большие плоды. Если верить историческим данным, тысячи лет назад финики обладали медовым вкусом и были наполнены маслянистым соком. Так, по крайней мере, в своих трудах говорил древнеримский писатель Плиний Старший.

Авторы научной работы считают, что древние семена сохранили возможность давать ростки благодаря сухим условиям Израиля, в которых они пребывали на протяжении тысяч лет. Возможно, в их составе были вещества, которые увеличивали срок их годности. Если это действительно так, то у ученых есть возможность разработать технологию, которая позволит создавать семена с неограниченным сроком годности.

Стоит отметить, что тысячелетние семена финиковых пальм действительно подвергались постороннему воздействию. Ученые заметили, что некоторые из выращенных пальм относятся к женскому полу и семена, из которых они выросли, явно были опылены мужскими видами из разных областей нашей планеты. Это значит, что тысячи лет назад люди уже умели скрещивать разные виды растений.

Вообще, это не первый случай, когда ученым удавалось вырастить деревья из древних семян. По данным издания The Guardian, в 2008 году группа ученых под руководством той же Сары Саллон смогла вырастить пальму, используя семена возрастом более 1900 лет.