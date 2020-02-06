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Найден способ избежать глухоты после воздействия громких звуков

Найден способ избежать глухоты после воздействия громких звуков

Громкие звуки могут привести к глухоте

Если верить статистике, то на сегодняшний день в мире насчитываются сотни миллионов людей с нарушениями слуха. Большинство из них плохо слышат с самого детства, но недавно ученые из американского штата Орегон сделали открытие, которое поможет заметно сократить количество врожденных проблем с органами слуха. Но что же делать людям, которые потеряли возможность хорошо слышать из-за частого воздействия громкого шума? Американским биологам недавно удалось выяснить точную причину возрастной глухоты и разработать лекарство, которое защищает от потери слуха даже совершенно здоровых людей. По сути, ученым удалось создать «химические наушники», которые не заглушают громкие звуки, но при этом защищают от их вредного воздействия.

О разработанном американскими учеными лекарстве было рассказано в научном журнале PNAS. Чтобы объяснить, каким именно образом созданное ими средство защищает от развития глухоты, исследователи пояснили, как работает человеческий слух. По их словам, когда волосковые клетки внутри уха улавливают звуковые волны, они производят вещество под названием глутамат. Это химическое соединение попадает в клетки с нервными окончаниями, которые впоследствии передают звуковые сигналы в мозг.


Из-за чего портится слух?

Исследователям уже изначально было известно, что при воздействии сильного шума у человека выработка глутамата значительно повышается. Из-за этого работа клеток с нервными окончаниями сильно нарушается, что и приводит к уменьшению остроты слуха.

Однако в ходе новых исследований ученые также обнаружили, что в некоторых участвующих в передаче звуковых сигналов в мозг клетках отсутствует белок, известный как GluA2. Как оказалось, лишенные этого органического вещества рецепторы позволяют ионам кальция попадать во внутреннее ухо и вызывать его повреждение. Узнав об этом, исследователи и создали вещество для блокировки лишенных белка GluA2 рецепторов, что и должно было предотвратить нарушение слуха.

Найден способ избежать глухоты после воздействия громких звуков

Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости тоже может нарушить слух

В ходе лабораторных испытаний на мышах выяснилось, что лекарство действительно не позволяет ионам кальция нарушать работу внутреннего уха. При всем этом здоровые клетки с наличием белка GluA2 по-прежнему отлично справляются с передачей звуковых сигналов в мозг. Получается, что благодаря разработанному веществу в скором будущем люди смогут довольно спокойно слушать громкий шум без боязни повреждения слуха.

Только вот перед выпуском такого лекарства в продажу ученым предстоит проделать еще немало работы. Во-первых, им нужно протестировать вещество на людях, потому что в нашем организме он может подействовать совершенно по-другому. Во-вторых, на данный момент вещество вводится в ухо путем серьезного хирургического вмешательства, поэтому исследователям следовало бы создать лекарство в виде капель.

Так что перед появлением нового средства для профилактики глухоты в магазинах может пройти несколько лет. А это значит, что нам еще рано расслабляться и следует всегда помнить, что уши лучше всегда беречь от воздействия сильного шума.

06 февраль 2020 /
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