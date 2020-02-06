Великобритания готова опубликовать секретные данные об инопланетянах

Существует ли НЛО?

Существует ли внеземная жизнь? Пожалуй, этот вопрос можно считать одним из самых популярных по количеству запросов в поисковых системах Google или Яндекс. Словно пытаясь еще больше раззадорить массы, правительства разных стран чаще всего попросту помещают все упоминания об НЛО и других малоизученных объектах под гриф “совершенно секретно”, окружая ситуацию еще большим ореолом таинственности. Однако согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, с начала 1950-х до 2009 года департамент Министерства обороны Соединенного Королевства проводил расследования в отношении наблюдений НЛО в разных странах. Теперь, более чем через десять лет после окончания программы, многие из этих ранее засекреченных файлов об НЛО будут впервые доступны общественности.

Раскрыты данные об НЛО

Впервые НЛО был наблюдаем более ста лет назад, когда на исходе девятнадцатого века в небе была замечена целая серия совершенно необъяснимых объектов. Так, в ноябре 1896 года в штате Калифорния очевидцы могли пронаблюдать быстрое перемещение некоего светящегося шара, который после своего исчезновения появился вновь, но уже в соседнем городе. Природу необычного явления пытались объяснить не только при помощи “привычных” в настоящее время пришельцев, но и при помощи более рациональных причин. Так, например, выдвигались вполне правдоподобные теории о начале разработки братьями Райт первого аэроплана. Как бы то ни было, истинные причины появления светящихся огней в конце ХIХ века в настоящее время остаются невыясненными.

В дальнейшем все наблюдения за НЛО стали заноситься в так называемую “Синюю книгу”, которая представляла собой внушительный документ американских ВВС с данными о любых проявлениях неопознанных объектов. После выхода так называемого отчета Кондона, который заверил общественность в отсутствии какой-либо аномальности неопознанных летающих объектов, проект был официально закрыт. Таким образом, полный архив засекреченных ранее документов, который будет представлен широкой общественности уже в ближайшее время, может оказаться наиболее полным собранием материалов об НЛО в истории человечества.

Решение о публикации архивных материалов было принято в тот момент, когда британское информационное агентство PA Media подало официальный запрос на файлы об НЛО, ссылаясь на закон “О свободе информации”.

Самый масштабный архив данных об НЛО может оказаться в открытом доступе для публики уже в ближайшее время

Несмотря на то, что большинство зарегистрированных случаев наблюдений за “летающими тарелками” оказались иллюзией или намеренной мистификацией, несколько попавших в архив случаев действительно не поддаются какому-либо логическому объяснению.

Последний отчет об НЛО, опубликованный в интернете в составе детального отчета правительства Великобритании, датирован 2009 годом и рассказывает о наблюдениях, имевших место с января по конец ноября того же года. Они включают в себя упоминание о «серебряном дискообразном свете» и о наблюдениях 20 оранжевых и красных светящихся огней на небосводе туманного Альбиона.

В любом случае, с архивом можно будет совершенно бесплатно ознакомиться на сайте Национального архива Соединенного королевства. Кроме того, именно там вы сможете своими глазами увидеть подписанные рукой Уинстона Черчилля документы с требованием разобраться “по поводу всей этой дребедени о летающих тарелках”.