Почему 2020 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений?

Зима 2020 года оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений

2020 год обещает войти в историю как самый теплый год за всю историю метеорологических наблюдений и этому уже сейчас есть ряд доказательств. Как сообщает портал sciencealert.com, в прошлом месяце мы стали свидетелями самого теплого января в мире, чья температура была на три градуса выше средних температурных показателей для этого времени года. Специалисты системы мониторинга климат а Европейского Союза также уточняют, что в целом ряде стран, расположенных от Норвегии до России, среднемесячная температура оказалась еще выше, побив показатели 30-летних климат ических ориентиров. Так чем же вызвано столь резкое потепление в середине зимы и чем оно может нам грозить?

Чем грозит глобальное потепление?

Глобальное потепление, ставшее одной из самых популярных тем для обсуждения в СМИ в последнее время, может напрочь лишить нас зимы, по крайне мере, в том ее виде, к которому мы уже успели привыкнуть. К такому неожиданному выводу пришли специалисты службы по изменению климат а Copernicus (C3S), которые уверены, что нынешние погодные рекорды связаны с сжиганием ископаемого топлива и антропогенной деятельностью человека. Известно, что 2019 год стал вторым по жаркости годом и был всего лишь на 0,4 градуса холоднее, чем 2016 год. Однако если теплая зима 2016 года была вызвана антициклоном Эль-Ниньо — периодическим природным погодным явлением над Тихим океаном, то повышение температуры в 2019 году обусловлено совсем другими факторами.

Рекордсменом по зарегистрированным температурным показателям в 2020 году стала норвежская деревня Сунндальсора в Западной Норвегии, где 2 января была отмечена температура 19°C, что более чем на 25°C выше среднемесячного значения. Необычайно высокие температуры стали причиной закрытия трасс для беговых лыж на обширных участках Норвегии и Швеции, однако скачок высоких температур не остановился на территории Скандинавских стран, распространившись по территории России, большей части территории Соединенных Штатов, восточной Канады, Японии и части Восточного Китая.

Температура была также выше чем обычно, в Новом Южном Уэльсе в Австралии, вызвав возникновение массивных лесных пожаров, которые за несколько дней опустошили большие площади штата. Ученые отмечают, что атмосферные концентрации CO2, которые вызывают глобальное потепление, в настоящее время находятся на самом высоком уровне по крайней мере за 800 000 лет.

Для того, чтобы снизить количество парниковых газов в атмосфере, Организация Объединенных Наций задалась целью постепенно сократить уровень антропогенных выбросов, ежегодно уменьшая их концентрацию на 7,6 процента в течение следующего десятилетия. Принятие подобных мер может значительно ограничить глобальное потепление, отсутствие контроля за которым может привести к вымиранию современной флоры и фауны планеты, поставив под угрозу и само существование человека.