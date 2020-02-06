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Почему 2020 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений?

Почему 2020 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений?

Зима 2020 года оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений

2020 год обещает войти в историю как самый теплый год за всю историю метеорологических наблюдений и этому уже сейчас есть ряд доказательств. Как сообщает портал sciencealert.com, в прошлом месяце мы стали свидетелями самого теплого января в мире, чья температура была на три градуса выше средних температурных показателей для этого времени года. Специалисты системы мониторинга климата Европейского Союза также уточняют, что в целом ряде стран, расположенных от Норвегии до России, среднемесячная температура оказалась еще выше, побив показатели 30-летних климатических ориентиров. Так чем же вызвано столь резкое потепление в середине зимы и чем оно может нам грозить?


Чем грозит глобальное потепление?

Глобальное потепление, ставшее одной из самых популярных тем для обсуждения в СМИ в последнее время, может напрочь лишить нас зимы, по крайне мере, в том ее виде, к которому мы уже успели привыкнуть. К такому неожиданному выводу пришли специалисты службы по изменению климата Copernicus (C3S), которые уверены, что нынешние погодные рекорды связаны с сжиганием ископаемого топлива и антропогенной деятельностью человека. Известно, что 2019 год стал вторым по жаркости годом и был всего лишь на 0,4 градуса холоднее, чем 2016 год. Однако если теплая зима 2016 года была вызвана антициклоном Эль-Ниньо — периодическим природным погодным явлением над Тихим океаном, то повышение температуры в 2019 году обусловлено совсем другими факторами.

Почему 2020 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений?

Основной причиной потепления на планете ученые считают сжигание ископаемого топлива

Рекордсменом по зарегистрированным температурным показателям в 2020 году стала норвежская деревня Сунндальсора в Западной Норвегии, где 2 января была отмечена температура 19°C, что более чем на 25°C выше среднемесячного значения. Необычайно высокие температуры стали причиной закрытия трасс для беговых лыж на обширных участках Норвегии и Швеции, однако скачок высоких температур не остановился на территории Скандинавских стран, распространившись по территории России, большей части территории Соединенных Штатов, восточной Канады, Японии и части Восточного Китая.

Температура была также выше чем обычно, в Новом Южном Уэльсе в Австралии, вызвав возникновение массивных лесных пожаров, которые за несколько дней опустошили большие площади штата. Ученые отмечают, что атмосферные концентрации CO2, которые вызывают глобальное потепление, в настоящее время находятся на самом высоком уровне по крайней мере за 800 000 лет.

Для того, чтобы снизить количество парниковых газов в атмосфере, Организация Объединенных Наций задалась целью постепенно сократить уровень антропогенных выбросов, ежегодно уменьшая их концентрацию на 7,6 процента в течение следующего десятилетия. Принятие подобных мер может значительно ограничить глобальное потепление, отсутствие контроля за которым может привести к вымиранию современной флоры и фауны планеты, поставив под угрозу и само существование человека.

06 февраль 2020 /
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