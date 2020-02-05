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Врачи описали редкий случай роста волос внутри человеческого рта

Врачи описали редкий случай роста волос внутри человеческого рта

В некоторых случаях волосы могут вырастать и во рту

Если верить статистике, более 75% населения России страдают от проблем с волосами. У большинства из нас они со временем начинают седеть и выпадать, но в мире есть люди, которые страдают от их переизбытка. Особенно много неудобств большое количество волос на голове и лице доставляет женщинам. В науке избыточное количество растительности на теле называется гирсутизмом, а причиной такого явления считается избыток в организме мужских гормонов. Как правило, лишняя растительность появляется только на покрывающей наше тело коже, но в очень редких случаях волосы могут расти даже на деснах. Об одном из таких случаев недавно рассказали итальянские исследователи из Университета Кампании «Луиджи Ванвителли».

О необычном медицинском случае было рассказано в научном издании Science Alert. Он произошел в 2009 году, когда к врачам вышеупомянутого университета обратилась 19-летняя итальянка с весьма необычной жалобой. По ее словам, у нее между зубами начали расти волосы, которые мешали ей при употреблении пищи и вообще вызывали неприятные ощущения. При осмотре пациентки доктора действительно обнаружили у нее во рту похожие на реснички волосики и в конечном итоге решили, что имеют дело с так называемым гирсутизмом десен.


Могут ли расти волосы на деснах?

Изучив медицинскую литературу врачи выяснили, что начиная с 1960-х годов рост волос на деснах был выявлен только у пяти человек. Примечательно, что всеми ими были мужчины. Так как исследователям неизвестно, сколько всего человек в истории болело гирсутизмом десен, пришедшую к ним итальянку можно считать первой девушкой с подобной аномалией. Причиной роста волос на слизистой оболочке рта врачи посчитали гормональный дисбаланс, поэтому удалили волосы хирургическим путем и выписали пациентке гормональные препараты.

Скорее всего, назначенный метод лечения девушке действительно помог, потому что она не обращалась к сотрудникам института на протяжении целых шести лет. Однако, когда она перестала пить выписанные таблетки, рост волос на деснах возобновился и она вновь оказалась в больнице. Воспользовавшись случаем, доктора решили рассмотреть ее десны под микроскопом и увидели, что ткани слизистой оболочки рта у девушки плотнее обычного и сквозь них действительно пробиваются настоящие волосяные стержни.

Врачи описали редкий случай роста волос внутри человеческого рта

Растущие волосы, обнаруженные во рту пациентки

Исследователи предположили, что поскольку ткани слизистой оболочки рта тесно связаны с тканями, формирующими нашу кожу в эмбриональный период развития, возможность роста волос в ротовой полости могла быть активирована у девушки еще в утробе матери. Однако проверить эту теорию ученые пока не смогли, поэтому на вопрос о том, какие люди подвержены росту волос на деснах, они они не в силах ответить.

Что касается итальянки, личность которой держится в секрете, ей был прописан еще один курс лекарств. Известно, что спустя два года после приема она вновь обратилась в больницу с осложнениями. Дальнейшая судьба необычной пациентки неизвестна, но хотелось бы узнать, удалось ли ей вылечиться и влияли ли волосы в ее ротовой полости на состояние здоровья других органов.

05 февраль 2020 /
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