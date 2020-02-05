Можно ли продлить жизнь очищая организм от старых клеток?

Кадр из фильма “Господин Никто”, главный герой которого оказался последним человеком в истории, который умер от старости

Сегодня ученым известно, что с течением времени наши клетки накапливают повреждения в ДНК. Одни клетки успешно исправляют причиненный ущерб, другие самоуничтожаются. А третьи — уходят в отставку — перестают расти или делиться и входят в состояние, которое мы называем старением. С возрастом количество таких клеток в организме увеличивается и попутно они оказываются вовлечены в проблемы со здоровьем, которые сопровождают процесс старения. В работе, опубликованной в журнале Nature, исследователи очистили организм мышей от старых клеток, чем значительно улучшили состояние здоровья грызунов и даже продлили некоторым жизнь.

Стареющие клетки организма — причина плохого самочувствия в возрасте

Исследователи из Медицинского колледжа клиники Майо (США) пришли к удивительному открытию — им удалось замедлить старение и значительно улучшить состояние почек, сердца и жировой ткани у грызунов. После очищения организма от старых клеток животные были здоровее, а в некоторых случаях жили дольше. Как пишет издание The Atlantic, работа может оказаться самым важным открытием в области изучения старения за всю историю. Но как ученым это удалось?

В 2004 году авторы исследования случайно обнаружили, что отключение гена, называемого BubR1 — который, как они первоначально думали, связан с раком — фактически ускорило процесс старения. У мышей развилась катаракта, появились заболевания сердца, наблюдалась потеря веса. В результате все грызуны, которым отключили ген BubR1 умерли гораздо раньше, чем мыши, которым не отключали ген. В дальнейшем исследователи выяснили, что в их организме накапливалось гораздо больше стареющих клеток. Уже к 2011 году команда разработала способ выделения и удаления этих клеток у мышей, которым отключили ген BubR1. Результаты оказались впечатляющими: когда стареющие клетки исчезли, состояние здоровья грызунов значительно улучшилось. Следующим шагом исследователей стало удаление старых клеток из организма нормальных мышей.

Здоровым мышам среднего возраста, чей геном не был отредактирован, два раза в неделю очищали организм от стареющих клеток. На этот раз этот исследователям удалось увеличить среднюю продолжительность жизни грызунов на четверть. Когда мыши стали старше, то теряли меньше жира, сердце и почки были в хорошем состоянии, а развитие катаракты заметно снизилось. Более того, все грызуны стали более активными. Чтобы перепроверить полученные результаты, исследователи проверили большое количество мышей обоих полов, с разными генетическими характеристиками ги различиями в питании — и результаты всегда были одинаковыми.

Будет ли создано лекарство от старения?

Основная причина негативного влияния старения на здоровье заключается в том, что стареющие клетки выделяют молекулы, вызывающие воспаление, и ферменты, которые разрушают соединительную ткань. В ходе исследования ученые выделили от 50 до 60 различных молекул, которые эти клетки продуцируют. Каждая из этих молекул может нанести существенный ущерб тканям организма. Так, накопление повреждений в ДНК потенциально может привести к раку. Молекулы, которые выделяют стареющие клетки, побуждают иммунную систему очищать организм от них. Но с возрастом иммунная система ослабевает и стареющие клетки накапливаются. В результате молекулы становятся не решением а проблемой.

То, что очищение организма от старых клеток положительно сказалось на здоровье грызунов — поразительно и в некотором смысле вполне логично, учитывая слабую иммунную систему в пожилом возрасте. Но безопасно будет ли такая процедура для человека? Скорее всего, любая попытка очистить стареющие клетки у людей будет иметь серьезные побочные эффекты, а также очевидные преимущества. Так или иначе, необходимы дальнейшие исследования. На данном этапе ученые намерены использовать полученные результаты в лечении заболеваний, вызванных стареющими клетками и локализованными в определенных частях тела. Но в любом случае, это по-настоящему революционные результаты. Не исключено, что в будущем появится лекарство, замедляющее процесс старения.