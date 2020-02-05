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Наркоз во время родов может спровоцировать развитие психических заболеваний

Наркоз во время родов может спровоцировать развитие психических заболеваний

По возможности, при родах нужно делать не общий наркоз, а местную анестезию

Рождение ребенка для многих людей считается одним из самых счастливых моментов из семейной жизни. Однако во время родов женщины испытывают немыслимую боль, которую в некоторых случаях приходится унимать при помощи наркоза. Особенно часто местная или общая анестезия применяется при проведении кесарева сечения, суть которой состоит в извлечении новорожденного через специальный разрез на матке. Благодаря наркозу роды проходят легче, однако, судя по результатам исследования ученых из американского штата Нью-Йорк, в некоторых случаях обезболивающие средства могут спровоцировать у женщин развитие психических заболеваний. В частности, речь идет о послеродовой депрессии, в ходе которых у матерей возникают суицидальные мысли.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Anesthesia and Analgesia. В распоряжении ученых оказались данные о 428 204 женщинах, которые прошли через кесарево сечение в одной из больниц штата Нью-Йорк в период с 2006 по 2013 год. Среди них оказалось 34 356 матерей, которым была сделана общая анестезия, а остальные предпочли местное обезболивание. Как оказалось, послеродовая депрессия в большинстве была диагностирована именно у женщин, бывших под общим наркозом.

Последствия общего наркоза

Исходя из всего вышенаписанного, ученые пришли к выводу, что общий наркоз может сильно повлиять на эмоциональное состояние матерей. С чем именно это связано, они пока не знают, но статистика явно доказывает то, что перенесшие кесарево сечение в бессознательном состоянии впоследствии чаще страдают от послеродовой депрессии. Это психическое расстройство характеризуется частым отсутствием настроения, беспричинной плаксивостью, раздражительностью, тревожностью и возникновением суицидальных мыслей.

Для лечения этого состояния, как правило, используются антидепрессанты и сеансы психотерапии. Если не пребывать под постоянным наблюдением врачей, может возникнуть риск развития биполярного расстройства личности. Это психическое расстройство тоже обладает весьма неприятными симптомами, которые могут преследовать человека на протяжении всей жизни. Ведь при этом заболевании люди попеременно пребывают либо в депрессии, либо в состоянии сложно контролируемой мании.

Наркоз во время родов может спровоцировать развитие психических заболеваний

От биполярного расстройства личности страдал художник Винсент Ван Гог

В конечном итоге исследователи решили, что благодаря их открытию доктора знают, над какими женщинами после родов следует тщательнее следить. Возможно, в скором будущем перенесшим кесарево сечение матерям будут предлагаться сеансы психотерапии, которые уберегут их от возможного возникновения психических расстройств. Ведь от эмоционального состояния матери очень сильно зависит развитие ребенка. В ходе многочисленных исследований было доказано, что депрессия матери может стать причиной социальных и умственных проблем у ребенка.

В будущем ученые хотят продолжить исследования в этом направлении и выяснить, как именно общий и местный наркоз влияет на состояние будущих матерей. Есть вероятность того, что послеродовая депрессия возникает из-за усиливающегося после наркоза болевого синдрома. Так это или нет, исследователям только предстоит выяснить.

05 февраль 2020 /
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