» » Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Солнечные панели нового поколения смогут вырабатывать электроэнергию в ночное время

Солнечная энергия — один из самых перспективных источников энергии уже совсем недалекого будущего, которое будет требовать наличия большого количества возобновляемых источников электричества. Все быстрее увеличивающееся население планеты ежедневно нуждается в колоссальном количестве ресурсов, которые на Земле, к сожалению, не безграничны. Вместе с тем, как бы ни была полезна современная технология изготовления солнечных панелей для мировой энергетической промышленности, устройства начала ХХI века не способны к генерации электричества ночью. Однако согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, совсем недавно у ученых появилась возможность спроектировать панели, которые способны работать едва ли не круглосуточно.


Могут ли солнечные панели вырабатывать электроэнергию по ночам?

Гелиоэнергетика — одно из новейших направлений современной науки. В качестве основного оборудования для преобразования солнечной энергии в энергию электрическую, специалисты чаще всего применяют солнечные батареи и солнечные коллекторы, которые способны быть полезными не только в промышленных, но и бытовых нуждах. Как бы то ни было, современное оборудование, предназначенное для генерирования солнечной энергии, не способно эффективно работать в ночное время по, казалось бы, совершенно естественным причинам. Однако согласно новому исследованию, изобретение ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе может разрешить подобное препятствие на пути человечества к мощному источнику возобновляемой энергии. Так, специально разработанные фотоэлектрические элементы способны к генерации в ночное время четверти той энергии, которую они производят в течение дня.

Для того, чтобы этого достичь, специалисты намерены включить терморадиационные ячейки — механизмы, умеющие генерировать энергию благодаря так называемому радиационному охлаждению. Разработанные механизмы помогают инфракрасному или тепловому излучению покинуть ячейку и произвести небольшое количество энергии во время этого процесса. В настоящее время терморадиационные элементы уже проходят необходимые испытания для внедрения их в производство, используясь, в основном, для преобразования отработанного тепла в двигателях.

Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Терморадиационные ячейки могут помочь для генерирования солнечной энергии в ночное время

В настоящее время ученые пытаются найти оптимальное сочетание материалов и электроники, которое может помочь в создании наиболее эффективной солнечной панели, использующей ночное небо в качестве теплоотвода. Исследователи утверждают, что солнечные фермы, имеющие в своем распоряжении терморадиационные элементы, могут быть способны производить до 50 Ватт энергии на квадратный метр, что должно помочь не только в повышении работоспособности уже имеющихся солнечных панелей, но и при использовании уникального оборудования в условиях сильной нехватки альтернативных источников электричества. Так, рациональное использование фотоники, оптики и материаловедения в виде усовершенствованных солнечных панелей может быть использовано и при создании первых человеческих поселений на Луне и Марсе.

05 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Солнечные панели - даруют независимость
Хочу все знать

Солнечные панели - даруют независимость

Поскольку стоимость возобновляемых источников энергии продолжает падать из года в год, всё больше современных домовладельцев переходят к ним.
Солнечные электростанции
Хочу все знать

Солнечные электростанции

В последнее время солнечные электростанции в Украине стали очень популярными.
Солнечная электростанция
Хочу все знать

Солнечная электростанция

В последние годы существует много разных способов производства электроэнергии. Если промышленный метод производства электроэнергии довольно распространен, то солнечная электростанция для дома ещё не
Современные солнечные электростанции
Хочу все знать

Современные солнечные электростанции

С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.
IKEA начал продажу солнечных панелей для дома
Хочу все знать

IKEA начал продажу солнечных панелей для дома

Шведский мебельный гигант IKEA начнет продажу солнечных панелей для дома в своих магазинах в Великобритании. Это лишь первый шаг в перспективном плане компании, дабы принести возобновляемые источники
Конструкция солнечной панели для частного пользования
Хочу все знать

Конструкция солнечной панели для частного пользования

В последние 10 лет все регулярнее можно услышать о всевозможных выгодах приобретения солнечных батарей для частного и коммерческого пользования. Панель прекрасно зарекомендовала себя, помогает
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над Катаром"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гигантаПоющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Семь тайных комнат, которые обнаружили случайно2019 год в биологии


Свежие Статьи
Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

В Греции при раскопках

В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+