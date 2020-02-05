Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Солнечные панели нового поколения смогут вырабатывать электроэнергию в ночное время

Солнечная энергия — один из самых перспективных источников энергии уже совсем недалекого будущего, которое будет требовать наличия большого количества возобновляемых источников электричества. Все быстрее увеличивающееся население планеты ежедневно нуждается в колоссальном количестве ресурсов, которые на Земле, к сожалению, не безграничны. Вместе с тем, как бы ни была полезна современная технология изготовления солнечных панелей для мировой энергетической промышленности, устройства начала ХХI века не способны к генерации электричества ночью. Однако согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, совсем недавно у ученых появилась возможность спроектировать панели, которые способны работать едва ли не круглосуточно.

Могут ли солнечные панели вырабатывать электроэнергию по ночам?

Гелиоэнергетика — одно из новейших направлений современной науки. В качестве основного оборудования для преобразования солнечной энергии в энергию электрическую, специалисты чаще всего применяют солнечные батареи и солнечные коллекторы, которые способны быть полезными не только в промышленных, но и бытовых нуждах. Как бы то ни было, современное оборудование, предназначенное для генерирования солнечной энергии, не способно эффективно работать в ночное время по, казалось бы, совершенно естественным причинам. Однако согласно новому исследованию, изобретение ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе может разрешить подобное препятствие на пути человечества к мощному источнику возобновляемой энергии. Так, специально разработанные фото электрические элементы способны к генерации в ночное время четверти той энергии, которую они производят в течение дня.

Для того, чтобы этого достичь, специалисты намерены включить терморадиационные ячейки — механизмы, умеющие генерировать энергию благодаря так называемому радиационному охлаждению. Разработанные механизмы помогают инфракрасному или тепловому излучению покинуть ячейку и произвести небольшое количество энергии во время этого процесса. В настоящее время терморадиационные элементы уже проходят необходимые испытания для внедрения их в производство, используясь, в основном, для преобразования отработанного тепла в двигателях.

В настоящее время ученые пытаются найти оптимальное сочетание материалов и электроники, которое может помочь в создании наиболее эффективной солнечной панели, использующей ночное небо в качестве теплоотвода. Исследователи утверждают, что солнечные фермы, имеющие в своем распоряжении терморадиационные элементы, могут быть способны производить до 50 Ватт энергии на квадратный метр, что должно помочь не только в повышении работоспособности уже имеющихся солнечных панелей, но и при использовании уникального оборудования в условиях сильной нехватки альтернативных источников электричества. Так, рациональное использование фото ники, оптики и материаловедения в виде усовершенствованных солнечных панелей может быть использовано и при создании первых человеческих поселений на Луне и Марсе.