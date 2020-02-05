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УФ лампы для маникюра

Чтобы маникюр сохранялся как можно дольше, владельцы используют специальную ультрафиолетовую лампу для обеспечения правильной и качественной сушки ногтей. Только с помощью ультрафиолетовых лучей покрытие женских ногтей становится очень прочным. Посещение салонов красоты для наращивания, применение различных средств для покрытия ногтевых пластин - требует некоторых расходов. Так многие начали изучать маникюр своими руками, не выходя из дома. Кроме того, женщины начали покупать ультрафиолетовые лампы, поскольку при нанесении гель-лака процедура будет стоить намного дешевле, чем в специализированных салонах.

Прежде чем купить такое устройство, как УФ- лампа для сушки ногтей (например, на https://rixus.com.ua/category-uf_lampi_000000363-ru), необходимо знать все его преимущества и недостатки. Положительные качества заключаются в следующих:

  • разумные цены.
  • Они универсальны. УФ лампы можно использовать как дома, так и в салонах красоты.
  • Они представлены в широком ассортименте, поэтому здесь нет ограничений в выборе.

Вы можете найти ту или иную лампу для сушки ногтей не только в городских магазинах, но и в интернет-магазинах - например, по ссылке выше для Украины.

Первое негативное свойство - это предосторожность, при использовании ультрафиолетовой лампы. Будьте осторожны, чтобы не уронить её, потому что она содержит ртуть, которая является веществом, опасным для жизни человека. Вторым недостатком является короткий период использования УФ-ламп. Через определённый промежуток времени они начинают излучать меньший свет. Чтобы это негативное качество ламп для сушки ногтей не повредило женский маникюр, рекомендуется менять прибор раз в шесть месяцев.

Обратите внимание, что корпус ультрафиолетовой лампы выполнен в различных вариантах: металлик, чисто белый, с отделкой в яркие цвета, например, розовый, красный. Как видите, вы можете выбрать цвет, который лучше всего гармонирует с интерьером комнаты, салона.

Внешний вид, конечно, очень важен, но не менее значим и так называемый интерьер лампы, ведь от этого зависит мощность устройства. Вы всегда можете посоветоваться со специалистами, при выборе.

05 февраль 2020 /
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