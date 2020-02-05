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Узнаем где лучшая медицина в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни в мире неуклонно растет, что свидетельствует о росте уровня здравоохранения в мире. Система здравоохранения страны в основном влияет на продолжительность жизни и требует не только особой внимательности со стороны правительства, но и регулярных финансовых вложений. Таким образом, мировой рейтинг здоровья основан на показателях:

  • продолжительности жизни;
  • эффективность системы здравоохранения;
  • расходы на здравоохранение;
  • общее социальное обеспечение страны.

Давайте же разберемся где лучшая медицина в мире? В соответствии с компетентными источниками 2019 года, в Японии действительно самая высокая продолжительность жизни: 85 лет. Эта страна доказывает, что с применением инноваций можно развиваться даже в условиях сокращения населения.

В Японии лучшее здравоохранение, но бесплатной больничной помощи здесь нет. Однако имеется медицинская страховка, которая является обязательной для каждого гражданина страны. Страховой полис гарантирует, что резидентам никогда не придётся оплачивать более 30% стоимости многих медицинских услуг. Помимо того, граждане вправе выбирать клиники, исходя из своих личных предпочтений.

Однако, стоит отметить, что в Японии нет врачей общей практики. Напротив, доктора имеют узкую специализацию, которую они понимают на высшем уровне. Японские клиники известны во всем мире благодаря регулярному совершенствованию технического оборудования, высокому качеству медицины и инновационному подходу к лечению пациентов.

Также медицина находится на высоком уровне и в Гонконге. Здесь предоставляется гражданам доступное и качественное медицинское обслуживание. Статистика подтверждает, что ожидаемая продолжительность жизни здесь одна из самых высоких в мире (82 года), а уровень младенческой смертности очень низок.

Частные клиники в Гонконге имеют международную аккредитацию и безупречные условия. Многие из них предоставляют амбулаторные услуги в течение всего дня и, в случае надобности, могут организовать перевод в государственную больницу для оказания неотложной помощи.

05 февраль 2020 /
Хочу все знать
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