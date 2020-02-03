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«Умная поверхность» увеличит сигнал Wi-Fi в 10 раз

«Умная поверхность» увеличит сигнал Wi-Fi в 10 раз

В Массачусетском технологическом институте разработали дешевый способ усилить сигнал беспроводного интернета.

«Умная поверхность» под названием RFocus — это массив из 3000 миниатюрных антенн, который можно закрепить на стене или обычной доске. По сути, эта поверхность работает как усилитель сигнала. Она принимает Wi-Fi от маршрутизатора и передает его на другие устройства.

Это получается дешевый и простой способ усиления сигнала Wi-Fi или 5G. В первом тестировании «умная поверхность» смогла усилить сигнал в 10 раз и увеличить пропускную способность сети в два раза, сообщает Engadget.

В отличие от обычных ретрансляторов Wi-Fi и mesh-систем, эта «умная поверхность» не только увеличивает площадь покрытия беспроводного интернета, а именно усиливает сигнал — это работает с любой сетью и не требует дополнительной настройки. Это готовое решение, которое можно разместить в любом месте.

«Умная поверхность» получается универсальной и дешевой — одна антенна стоит несколько центов. И из таких антенн можно собирать усилитель Wi-Fi любой формы и масштабировать систему, добавляя новые модули.

Потенциально такие антенны можно устанавливать в виде специальных обоев, которые не требуют дополнительной проводки. Подобные «умные поверхности» могут помочь производителям смартфонов — можно ставить менее мощные антенны, чтобы экономить заряд аккумулятора.

Авторы изобретения из MIT пока не говорят о том, когда подобные «умные поверхности» появятся в открытой продаже.

03 февраль 2020 /
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