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Видео: захватывающие дух биолюминесцентные водоросли, снятые в Австралии

Видео: захватывающие дух биолюминесцентные водоросли, снятые в Австралии

фотограф из Австралии снял невероятные кадры биолюминесцентных водорослей, испускающих чудесное неоново-синее свечение.

Захватывающее дух событие, как сообщается, было снято Джорданом Робином на месте, известном как Plantation Point в водах залива Джервис страны.

-Такое редкое явление случается только один или два раза в год, - удивился он, без сомнения благодарный за то, что случайно наткнулся на эту сцену и сумел задокументировать ее.

На пленительных кадрах можно увидеть, как он опускает руку в воду и проводит ею по светящимся водорослям, создавая почти призрачный эффект.

03 февраль 2020 /
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