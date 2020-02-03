Видео: захватывающие дух биолюминесцентные водоросли, снятые в Австралии

фото граф из Австралии снял невероятные кадры биолюминесцентных водорослей, испускающих чудесное неоново-синее свечение.

Захватывающее дух событие, как сообщается, было снято Джорданом Робином на месте, известном как Plantation Point в водах залива Джервис страны.

-Такое редкое явление случается только один или два раза в год, - удивился он, без сомнения благодарный за то, что случайно наткнулся на эту сцену и сумел задокументировать ее.

На пленительных кадрах можно увидеть, как он опускает руку в воду и проводит ею по светящимся водорослям, создавая почти призрачный эффект.