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Избегая темы смерти, мы остаемся неготовыми к уходу в конце жизни

Избегая темы смерти, мы остаемся неготовыми к уходу в конце жизни

Смерть по-прежнему остается щекотливой темой, которую многим неудобно обсуждать, и наша тенденция избегать этой темы заставляет людей не искать ответы о смерти и умирании.

В новом докладе Академии медицинских наук подчеркивается, насколько мало осведомлена широкая общественность о последних часах жизни человека.

Доклад является частью национальной кампании Великобритании, которая надеется повысить осведомленность о смерти и обеспечить, чтобы медицинские работники понимали приоритеты и проблемы общественности, когда речь заходит о прекращении ухода за жизнью.

Академия медицинских наук в партнерстве с компанией Ipsos MORI, занимающейся исследованием рынка Великобритании, провела опрос 966 взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Удивительно, но только 612 участников решили ответить на опрос, который был проведен через личные интервью.

Шесть из десяти опрошенных признались, что очень мало знают о последних часах жизни, хотя каждый второй человек сообщил, что присутствовал при смерти кого-то еще.

"Незнание того, что может случиться с близким человеком, когда он умирает, может усугубить страхи в самые тяжелые времена нашей жизни”, - сказал Сэр Роберт Лехлер, президент Академии медицинских наук.

В ходе опроса участники также задавали вопросы о том, как они узнали о смерти и откуда они получили свою информацию.

Большинство людей сообщали, что получают информацию от родственников и друзей или наблюдают за чьими-то последними минутами.

20% опрошенных заявили, что они с такой же вероятностью могли бы получить информацию из документального фильма, а фильмы и телевидение были включены в первую пятерку источников информации.

"Телевидение и фильмы редко когда изображают” нормальные" смерти,-сказала дама Лесли фоллоу, профессор психоневрологии в Университете Сассекса . "Для многих людей смерть-это мягкое, мирное и безболезненное событие. Хотя скорбь о потере близких может быть трудным процессом, некоторые люди действительно говорят о смерти своего любимого человека как о положительном опыте. Нам нужно демистифицировать смерть и говорить о ней больше.”

Некоторые из самых больших проблем, которые люди испытывают по поводу смерти, - это то, что их близкие могут испытывать боль или страх, когда они умирают.

Мало того, что разговор о смерти может помочь облегчить некоторые из этих проблем, но будучи информированным о процессе смерти и ухода за концом жизни, вы также можете расширить свои возможности и своих близких.

"Многие люди не знают многого о том, что включает паллиативная или хосписная помощь, и некоторые люди беспокоятся, что начало разговоров о конце жизни может ускорить смерть”, - сказал доктор Кэтрин Слиман, ученый-клиницист NIH. "На самом деле может быть и наоборот – исследования показывают, что чем раньше люди получают специализированную помощь, тем лучше качество их жизни, и некоторые исследования показали, что люди, которые получают раннюю специализированную паллиативную помощь, на самом деле живут дольше.”

03 февраль 2020 /
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