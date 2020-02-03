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Психологи выявили связь между шизотипией и верой в теории заговора

Психологи выявили связь между шизотипией и верой в теории заговора

Как вы думаете, какими качествами обладают люди, которые верят в теории заговора? Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Journal of Individual Differences, люди с определенными качествами личностями и когнитивными навыками склонны верить в теории заговора. Напомним, что теории заговора существуют на протяжении всей истории человечества, но в последнее время они становятся все более заметными. Исследователи предполагают, что отчасти причиной этому послужили социальные сети. Но что именно привлекает людей в теориях заговора и главное, кто эти люди?



Кто верит в теории заговора и почему?

Издание ScienceDaily приводит слова авторов исследования о том, что люди, которые верят в теории заговора, как правило, более подозрительны, недоверчивы, эксцентричны, им нужно чувствовать себя особенными. Также они склонны рассматривать мир как опасное место. Исследователи полагают, что такие люди чаще обнаруживают значимые закономерности там, где они могут не существовать. А вот противники теорий заговора и люди, не склонные в них верить, как правило, обладают противоположными качествами.

В ходе исследования ученые опросили более 1200 взрослых американцев. Испытуемым был задан ряд вопросов, касающихся их личностных качеств, пристрастий и истории их семьи. Ученые также интересовались, согласны ли испытуемые с общими заявлениями, такими как: «власть, которой обладают главы государств, уступает власти небольших неизвестных групп, которые действительно контролируют мировую политику», и «ученые манипулируют, мнением общественности или скрывают доказательства важных исследований, чтобы обмануть общественность». Некоторые сторонники теорий заговора считают, что всем на планете управляет тайное мировое правительство или что ученые постоянно обманывают всех вокруг. Это указывает на то, что качества личности или другие индивидуальные различия могут иметь значение.

Психологи выявили связь между шизотипией и верой в теории заговора


Кстати, некоторые сторонники теорий заговора верят, что нашу цивилизацию давным давно поработили инопланетяне

Исследователи хотели проверить, насколько каждая из нескольких ранее выявленных черт личности может объяснить веру в теорию заговора. Изучая несколько признаков одновременно, исследователи могли определить, какие качества являлись наиболее важными. Результаты показали, что самым сильным предиктором веры в заговор является совокупность личностных характеристик, которую называют «шизотипией». Шизотипия не является клиническим диагнозом и может проявляться как странное или эксцентричное поведение, склонность к социальной изоляции, холодность или неадекватность эмоциональных реакций и др. Исследование также показало, что сторонники теорий заговора чаще оценивали бессмысленные высказывания как глубокие.



Но что все это значит?

По мнению авторов исследования, мировоззрение «заговорщиков» в целом довольно мрачное. На первый взгляд, это может показаться немного странным, но если вы относитесь к тому типу людей, которые смотрят на мир и видят хаотичный, злобный пейзаж полный бессмысленной несправедливости и страданий, то, возможно, вы сможете найти хоть какое-то утешение в одной из теорий заговора. В конце-концов во многих из них за все происходящее в мире несет ответственность небольшая группа людей. Авторы работы надеются, что полученные результаты помогут понять, почему одних людей больше привлекают теории заговора, чем других.

03 февраль 2020 /
Хочу все знать
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