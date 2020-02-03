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Под самым большим ледником Антарктики обнаружено озеро с теплой водой

Под самым большим ледником Антарктики обнаружено озеро с теплой водой

Глобальное потепление вызывает массовое таяние антарктических ледников

Исследователи, изучающие изменения климата Антарктиды, зафиксировали наличие необычно теплой воды под ледником, чьи размеры соответствуют величине американского штата Флорида. Как сообщает статья из издания New York Times, температура воды у основания ледника Твейтс составляет на два градуса Цельсия выше точки замерзания, тем самым создавая опасность быстрого таяния многовекового ледяного образования и повышения уровня мирового океана. Чем еще грозит все быстрее образующееся озеро подо льдами Антарктиды и можем ли мы помешать этому процессу?


Тают ледники Антарктиды

Ученые уже давно предупреждают об опасности таяния ледников Антарктиды, способных вызвать затопление ряда крупных прибрежных городов по всему миру. Система древних южных ледников, включая Твейтс, действует аналогично тормозу, уберегающему нас от резкого повышения уровня Мирового океана, который, поднявшись более чем на метр, заметно бы изменил карту мира. Для того, чтобы пронаблюдать активность под ледником, команда ученых, под руководством доктора Дэвида Холланда из Thwaites Glacier Collaboration, пробурила скважину от поверхности ледника до самого его дна, а затем развернула оборудование, которое измеряет температуру, а также смешиваемость соленых океанических вод с пресной водой.

В общей сложности бурение 600-метровой скважины заняло 96 часов работы при минусовой температуре, однако результаты эксперимента показали, что опасения ученых-климатологов относительно опасности глобального потепления действительно оправданы.

Под самым большим ледником Антарктики обнаружено озеро с теплой водой

Ледник Твейтс защищает планету от резкого повышения уровня океана

Несмотря на то, что ученые не могут точно предсказать, как скоро ледники, подобные Твейтсу, окончательно растают, ясно то, что основной причиной изменения общей площади льда на планете является антропогенная деятельность человека. Так, именно от нас с вами зависит то, как скоро погрузятся под воду такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Амстердам, Барселона и Иокогама.

Наличие все более увеличивающегося числа теплых озер под ледяным покровом Антарктиды, какой бы отдаленной и пустынной она не казалась, должно служить несомненным предупреждением для всех нас о потенциальных катастрофических изменениях на планете, вызванных изменением климата. По словам исследователей, появление еще большего числа озер с талой водой может усугубить и без того опасную ситуацию, заставив лед на поверхности ледяного материка ломаться и постепенно заполняться водой, тем самым ускоряя снижение ледяного покрова Антарктиды и увеличивая темпы глобального потепления планеты.

03 февраль 2020 /
Хочу все знать
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