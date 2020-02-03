Найдена звезда, вращающая вокруг себя пространство и время

Изображение белого карлика, притягивающего в свои окрестности материю соседней звезды

Один из принципов общей теории относительности Эйнштейна состоит в том, что любое вращающееся тело во Вселенной волочит за собой и саму близлежащую ткань пространства-времени. Для того, чтобы обнаружить подобное явление вблизи Земли, ученым требуются дорогостоящие устройства в виде гравитационных зондов, сообщает портал sciencealert.com. К счастью для нас, во Вселенной есть много естественных лабораторий, где физики могут пронаблюдать исполнение предсказаний Эйнштейна в самых мельчайших деталях и без строительства многомиллионных сооружений. Одним из таких мест стали окрестности обнаруженного недавно белого карлика, доказывающие своим примером выдвинутую еще в начале ХХ века гипотезу великого австрийского ученого.



Звезды способны вращать время в своих окрестностях

Недавно обнаруженная исследователями пара компактных звезд может быть доказательством уникального явления, предсказанного Альбертом Эйнштейном в начале ХХ века. Вращаясь вокруг друг друга с головокружительной скоростью, объекты движутся в сильно искривленном пространстве-времени, что вполне согласуется с современной теорией относительности. Так, один из ее постулатов указывает на то, что чем быстрее вращается объект и чем он массивнее, тем сильнее оказывается давление на окружающую его материю. Данное явление остается наиболее актуальным для белых карликов, которые, несмотря на все свои крошечные по вселенским меркам размеры, обладают огромной плотностью. Подобные объекты, представляющие из себя, по сути, остатки древних звезд, способны совершать полный оборот вокруг своей оси за 1-2 минуты, а не за 24 часа, как это делает наша Земля.

Для того, чтобы астроном ы смогли пронаблюдать момент вращения белых карликов, им часто приходится рассматривать их через орбитальные звезды, называемые пульсарами. По сравнению с белыми карликами, пульсары состоят не из атомов, а из особых частиц — нейтронов, которые заставляют эти необычные объекты вращаться даже быстрее белых карликов — более 150 раз в минуту. Знание о наличии у пульсаров подобного свойства может помочь нам при отображении траектории обнаруженного объекта, когда он вращается вокруг белого карлика. Так, пара двух звезд, официально называемая PSR J1141-6545, является идеальной гравитационной лабораторией со взаимным обращением продолжительностью менее чем 5 часов.

Хотя PSR J1141-6545 находится на расстоянии нескольких сотен квадриллионов километров, уже сейчас мы знаем, что пульсар этой пары вращается примерно 2,5 раза в секунду. Белый карлик в этой необычной системе волочит за собой пространство и время, заставляя орбитальную плоскость пульсара наклоняться по мере его движения. Что ж, пожалуй, было бы интересно увидеть однажды процессы, происходящие в окрестностях объектов, рядом с которыми само пространство может замедляться и растягиваться.