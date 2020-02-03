» » Светящийся термитник

Светящийся термитник

Светящийся термитник

Это яркое фото было сделано в национальном парке Эмас в Центральной Бразилии в сезон дождей. Именно в это время, с апреля по октябрь, можно наблюдать свечение термитников. Снимок победил в номинации «Беспозвоночные» на фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2014, который ежегодно проводит Лондонский музей естественной истории.

О термитниках с «бледным фосфоресцентным свечением» путешественники начали упоминать в своих очерках еще в 1850 году. Предлагались разные объяснения феномена: свечение грибов, бактерий или самих термитников. В 1952 году появилось предположение, что светятся насекомые, живущие в термитнике, — светлячки или личинки двукрылых. В 1982 году выяснилось, что люминесцируют личинки неизвестного ранее вида жука Pyrearinus termitilluminans из семейства жуков-щелкунов.


Светящийся термитник

a — термитник днем; b — светящийся термитник ночью; c, d — взрослые самец и самка светлячка Pyrearinus termitilluminans; e — личинка торчит из отверстия в термитнике, люминесцирует ее переднегрудь; f — личинка, торчащая из норки, при дневном свете. фото из статьи E. J. H. Bechara, C. V. Stevani, 2018. Brazilian bioluminescent beetles: reflections on catching glimpses of light in the Atlantic Forest and Cerrado


Личинки этих жуков строят в покинутых гнездах термитов Cornitermes cumulans разветвленную сеть U-образных тоннелей на глубине 1–5 см. Из отверстия тоннеля в теплые и влажные ночи высовывается передний конец тела личинки — люминесцирующая переднегрудь и голова с мощными челюстями. Красота требует жертв: привлеченные зеленым светом насекомые (крылатые термиты, муравьи и другие) становятся жертвами хищника. Сильными челюстями личинка прокалывает добычу, вводит в нее коктейль пищеварительных ферментов и утаскивает в расширение тоннеля перевариваться.


Светящийся термитник

Схема галерей личинок Pyrearinus termitilluminans под поверхностью термитника. Каждая U-образная галерея (диаметром 0,1–0,3 см) открывается наружу, также видны расширения, где хранится пойманная добыча. Из статьи C. Costa, S. A. Vanin, 2010. Coleoptera larval fauna associated with termite nests (Isoptera) with emphasis on the «bioluminescent termite nests» from central Brazil


Светящиеся личинки привлекают не только жертв, но и хищников, тоже желающих полакомиться летающими насекомыми, — пауков, сенокосцев, многоножек, скорпионов, лягушек. А уже на них охотятся совы.


Светящийся термитник

Муравьед, «пришедший» за добычей на свет. Это фото вдохновило меня написать картинку дня о светящихся термитниках. Оно заняло первое место в конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2017, но затем было дисквалифицировано, поскольку в роли муравьеда снялось чучело муравьеда, украшающее вход в национальный парк Эмас. Но фотограф Marcio Cabral отрицает это, несмотря на то, что специалисты пристально вглядывались в фото и чучело и выяснили, что даже расположение пучков волос идентично. По правилам конкурса фотографии не должны обманывать зрителя или пытаться исказить реальность природы. фото © Marcio Cabral с сайта newscientist.com


У взрослых жуков есть пара желтых люминесцентных овальных пузырьков на переднегруди и люминесцентный орган на брюшке, который светится только во время полета. Возможно, свечение нужно для привлечения полового партнера. После спаривания самки откладывают яйца в основание термитника, поэтому оно окружено ареолом свечения личинок первых возрастов. Личинки питаются почвенной микрофауной, затем вырастают и роют тоннели в верхние части термитника. Окукливаются личинки тоже в термитнике.

Кроме переднегруди у личинок люминесцирует также 9-й сегмент брюшка. Его свет, скорее всего, служит сигналом для сожителей (а их по одному на 10 см2) о присутствии личинки в тоннеле. Это позволяет избегать каннибализма, который встречается при совместном содержании личинок в лаборатории.

Свечение у жуков возникает в ходе окисления люциферина под действием фермента люциферазы, как и у наших светлячков из семейства светляки и многих других животных (см. картинку дня Огни светлячков: желтый или зеленый? и статью Светлячки).


Светящийся термитник

Люминесцирующие термитники в парке Эмас. фото © Marcio Cabral с сайта storytrender.com


фото © Ary Bassous с сайта nhm.ac.uk.

Юлия Михневич

03 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Стеклянный червь
Хочу все знать

Стеклянный червь

...
Самый носастый жук в мире
Хочу все знать

Самый носастый жук в мире

...
Светящиеся грибы
Хочу все знать

Светящиеся грибы

В природе существуют грибы, которые светятся в темноте зеленоватым светом. Всего их около 70 видов...
В бирманском янтаре мелового периода найден вымерший убийца пауков
Хочу все знать

В бирманском янтаре мелового периода найден вымерший убийца пауков

Палеоэнтомологи обнаружили в бирманском янтаре возрастом около 99 миллионов лет необычную личинку сетчатокрылого насекомого. Судя по строению конечностей, она охотилась на пауков, разгуливая по их
Интересные факты о жуке-олене.
Хочу все знать

Интересные факты о жуке-олене.

Жук-олень самый большой жук, встречающийся на территории Европы. Длина самого известного крупного экземпляра вместе с рогами составляла более 10 см. В Эстонии, Дании и Латвии жуки-олени внесены в
Почему светлячки светятся?
Хочу все знать

Почему светлячки светятся?

Всего известно около 2000 видов светлячков и каждый из них обладает способностью излучать фосфорецирующий свет.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Поющие пескиЧем займется компания SpaceX в 2020 году?Семь тайных комнат, которые обнаружили случайно


Свежие Статьи
Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+