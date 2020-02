Это яркое фото было сделано в национальном парке Эмас в Центральной Бразилии в сезон дождей. Именно в это время, с апреля по октябрь, можно наблюдать свечение термитников. Снимок победил в номинации «Беспозвоночные» на фото конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2014, который ежегодно проводит Лондонский музей естественной истории.

О термитниках с «бледным фосфоресцентным свечением» путешественники начали упоминать в своих очерках еще в 1850 году. Предлагались разные объяснения феномена: свечение грибов, бактерий или самих термитников. В 1952 году появилось предположение, что светятся насекомые, живущие в термитнике, — светлячки или личинки двукрылых. В 1982 году выяснилось, что люминесцируют личинки неизвестного ранее вида жука Pyrearinus termitilluminans из семейства жуков-щелкунов.

a — термитник днем; b — светящийся термитник ночью; c, d — взрослые самец и самка светлячка Pyrearinus termitilluminans; e — личинка торчит из отверстия в термитнике, люминесцирует ее переднегрудь; f — личинка, торчащая из норки, при дневном свете. фото из статьи E. J. H. Bechara, C. V. Stevani, 2018. Brazilian bioluminescent beetles: reflections on catching glimpses of light in the Atlantic Forest and Cerrado

Личинки этих жуков строят в покинутых гнездах термитов Cornitermes cumulans разветвленную сеть U-образных тоннелей на глубине 1–5 см. Из отверстия тоннеля в теплые и влажные ночи высовывается передний конец тела личинки — люминесцирующая переднегрудь и голова с мощными челюстями. Красота требует жертв: привлеченные зеленым светом насекомые (крылатые термиты, муравьи и другие) становятся жертвами хищника. Сильными челюстями личинка прокалывает добычу, вводит в нее коктейль пищеварительных ферментов и утаскивает в расширение тоннеля перевариваться.

Схема галерей личинок Pyrearinus termitilluminans под поверхностью термитника. Каждая U-образная галерея (диаметром 0,1–0,3 см) открывается наружу, также видны расширения, где хранится пойманная добыча. Из статьи C. Costa, S. A. Vanin, 2010. Coleoptera larval fauna associated with termite nests (Isoptera) with emphasis on the «bioluminescent termite nests» from central Brazil

Светящиеся личинки привлекают не только жертв, но и хищников, тоже желающих полакомиться летающими насекомыми, — пауков, сенокосцев, многоножек, скорпионов, лягушек. А уже на них охотятся совы.

Муравьед, «пришедший» за добычей на свет. Это фото вдохновило меня написать картинку дня о светящихся термитниках. Оно заняло первое место в конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2017, но затем было дисквалифицировано, поскольку в роли муравьеда снялось чучело муравьеда, украшающее вход в национальный парк Эмас. Но фото граф Marcio Cabral отрицает это, несмотря на то, что специалисты пристально вглядывались в фото и чучело и выяснили, что даже расположение пучков волос идентично. По правилам конкурса фото графии не должны обманывать зрителя или пытаться исказить реальность природы. фото © Marcio Cabral с сайта newscientist.com

У взрослых жуков есть пара желтых люминесцентных овальных пузырьков на переднегруди и люминесцентный орган на брюшке, который светится только во время полета. Возможно, свечение нужно для привлечения полового партнера. После спаривания самки откладывают яйца в основание термитника, поэтому оно окружено ареолом свечения личинок первых возрастов. Личинки питаются почвенной микрофауной, затем вырастают и роют тоннели в верхние части термитника. Окукливаются личинки тоже в термитнике.

Кроме переднегруди у личинок люминесцирует также 9-й сегмент брюшка. Его свет, скорее всего, служит сигналом для сожителей (а их по одному на 10 см2) о присутствии личинки в тоннеле. Это позволяет избегать каннибализма, который встречается при совместном содержании личинок в лаборатории.

Свечение у жуков возникает в ходе окисления люциферина под действием фермента люциферазы, как и у наших светлячков из семейства светляки и многих других животных (см. картинку дня Огни светлячков: желтый или зеленый? и статью Светлячки).

Люминесцирующие термитники в парке Эмас. фото © Marcio Cabral с сайта storytrender.com

фото © Ary Bassous с сайта nhm.ac.uk.

Юлия Михневич