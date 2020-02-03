Чем кормить муравьев жнецов

Муравьиные фермы от blackant.ru – микромир на вашем столе

Содержание муравьиной фермы – занятие интересное и увлекательное. Но, чтобы питомцы всегда чувствовали себя хорошо, были подвижными и активными, им необходимо полноценное питание.

Муравьи Messor Structor или муравьи-жнецы, один из наиболее неприхотливых видов насекомых данного вида, который идеально подходит для содержания в формикарии. Они отличаются не только крупными габаритами, что дает идеальную возможность наблюдать за всеми нюансами их поведения, но и «добрым» нравом, стрессоустойчивостью и неприхотливостью.

Именно этот вид муравьев рекомендуется заводить новичкам. Живучесть жнецов делает их идеальными питомцами. Они способны «простить» множество ошибок, которые любой не слишком опытный владелец всегда совершает на первых этапах.

Что входит в рацион питания жнецов

Муравьи Messor Structor – создания неприхотливые. В природе рацион их питания составляю семена различных полевых культур: просо, мак, амарант, рапс, горчица, клевер и пр. Насекомые заполняют найденной добычей кладовые и по мере необходимости берут необходимое для поддержания жизни муравейника количество пищи.

При содержании в формикарии рацион питания муравьев будет несколько отличен. Основу по-прежнему должен составлять зерновой корм. В таком сбалансированном коктейле содержатся семечки различных растений, которые смогут обеспечить потребности муравейника. Вместе с тем, в условиях неволи, муравьям потребуется белковый прикорм. Чтобы активно расти и развиваться насекомым просто необходим животный белок. Он является для их организма основным строительным материалом. Для поддержания полноценного здоровья питомцев его необходимо давать не меньше одного раза в неделю.

А вот с чем не стоит экспериментировать, так это сладости и продукты из обычного магазина. Жнецам противопоказана еда с содержанием сахара. Кроме того, магазинные варенье или мед могут содержать еще и консерванты, потребление которых может привести к гибели всей колонии.

Муравьиные фермы от blackant.ru – полноценный муравейник

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Не только содержание и уход, но и процесс кормления муравье необременительный и очень интересный. Наблюдение за этими существами принесет множество радостных эмоций и новых впечатлений. Позволит по-новому взглянуть на жизнь этих небольших, но очень умных созданий.