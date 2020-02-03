Отслеживание посылок из Китая

Многие наши соотечественники используют китайские интернет-магазины для покупки различных товаров. Для этого есть несколько причин, но основной считается низкая стоимость приобретаемого продукта. Это правда - китайские интернет-магазины продают на 20–50% дешевле. Новые торговые платформы появляются каждый год и имеют русскоязычный интерфейс. Самым популярным по-прежнему остается Aliexpress, но в последние годы популярны и многие другие.

Низкие цены - не единственное преимущество покупок в интернет-магазинах в Поднебесной, а можно заглянуть в каталог АлиЭкспресс на русском. Стоит перечислить и следующие:

Бесплатная доставка, или очень дешёвая. Частые распродажи, что позволяет совершать покупки со скидками. Акции, которые предоставляют право на скидочные купоны. Возможность общаться с продавцом через онлайн-переводчик или подобный сервис. Большое количество отзывов от пользователей, которые уже купили тот или иной товар, о качестве и характеристиках. Нередко отзывы включают фото графиями и даже видео. Вы можете предварительно решить, стоит ли покупать у конкретного продавца или искать товар, который вам нравится, у конкурентов. Обширный ассортимент продукции различного назначения.

Отследить посылку из Китая нередко бывает проблематично. Практически в каждом магазине представлена неполная информация.

Вы увидите лишь информацию о том, что товар покинул страну отправления и прибыл в страну назначения. Иногда указывается номер трека, и есть несколько недостатков. Не всегда возможно выяснить, где именно вставить этот номер на страницу с большим количеством иероглифов.

По прибытии в нашу страну заказ попадает под юрисдикцию почтовой службы. Многие знают, что отечественная Почта не отличается скоростью и качеством доставки, поэтому могут возникнуть проблемы даже с потерей заказа. Иногда уведомление не достигает адресата или заказ теряется до того, как достигнет почтового ящика. Вы не знаете, что пакет уже на месте, потому что его невозможно отследить. По закону он будет находиться в почтовом отделении в течение 30 дней, после чего она будет возвращена отправителю.

Следует отметить, что при заказе нескольких товаров от разных поставщиков, их можно отправлять различными службами доставки. Затем вам нужно найти официальные сайты этих служб, указать номер и отслеживать движение заказов. Всё это требует времени и нервов.