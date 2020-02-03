» » Отслеживание посылок из Китая

Отслеживание посылок из Китая

Многие наши соотечественники используют китайские интернет-магазины для покупки различных товаров. Для этого есть несколько причин, но основной считается низкая стоимость приобретаемого продукта. Это правда - китайские интернет-магазины продают на 20–50% дешевле. Новые торговые платформы появляются каждый год и имеют русскоязычный интерфейс. Самым популярным по-прежнему остается Aliexpress, но в последние годы популярны и многие другие.

Низкие цены - не единственное преимущество покупок в интернет-магазинах в Поднебесной, а можно заглянуть в каталог АлиЭкспресс на русском. Стоит перечислить и следующие:

  1. Бесплатная доставка, или очень дешёвая.
  2. Частые распродажи, что позволяет совершать покупки со скидками.
  3. Акции, которые предоставляют право на скидочные купоны.
  4. Возможность общаться с продавцом через онлайн-переводчик или подобный сервис.
  5. Большое количество отзывов от пользователей, которые уже купили тот или иной товар, о качестве и характеристиках. Нередко отзывы включают фотографиями и даже видео. Вы можете предварительно решить, стоит ли покупать у конкретного продавца или искать товар, который вам нравится, у конкурентов.
  6. Обширный ассортимент продукции различного назначения.

Отследить посылку из Китая нередко бывает проблематично. Практически в каждом магазине представлена неполная информация.

Вы увидите лишь информацию о том, что товар покинул страну отправления и прибыл в страну назначения. Иногда указывается номер трека, и есть несколько недостатков. Не всегда возможно выяснить, где именно вставить этот номер на страницу с большим количеством иероглифов.

По прибытии в нашу страну заказ попадает под юрисдикцию почтовой службы. Многие знают, что отечественная Почта не отличается скоростью и качеством доставки, поэтому могут возникнуть проблемы даже с потерей заказа. Иногда уведомление не достигает адресата или заказ теряется до того, как достигнет почтового ящика. Вы не знаете, что пакет уже на месте, потому что его невозможно отследить. По закону он будет находиться в почтовом отделении в течение 30 дней, после чего она будет возвращена отправителю.

Следует отметить, что при заказе нескольких товаров от разных поставщиков, их можно отправлять различными службами доставки. Затем вам нужно найти официальные сайты этих служб, указать номер и отслеживать движение заказов. Всё это требует времени и нервов.

03 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Аналог aliexpress в России и Китае
Хочу все знать

Аналог aliexpress в России и Китае

Интернет-магазины, как аналоги Aliexpress, с бесплатной доставкой, доступными ценами, обширными распродажами, огромным многообразием товаров и информативными отзывами - в настоящее время на пике
Преимущества покупки игрушек онлайн
Хочу все знать

Преимущества покупки игрушек онлайн

Многие наши соотечественники в последние годы предпочитают покупать товары онлайн. С распространением Интернета действительно стало легче покупать: мы заказываем одежду, обувь и бытовые приборы
Покупки в интернете-магазине: особенности и преимущества
Хочу все знать

Покупки в интернете-магазине: особенности и преимущества

Что важно знать.
За стройматериалами в торговый дом СДК
Хочу все знать

За стройматериалами в торговый дом СДК

На современном рынке представлен широкий ассортимент строительных материалов различного типа и назначения, в связи, с чем потенциальным покупателям иногда бывает довольно сложно принять правильное
Интернет магазин Joom
Хочу все знать

Интернет магазин Joom

Интернет магазин Joom - это торговый портал, на котором участниками являются производители товаров из Китая и отечественные потребители.
В чем главные преимущества промокодов
Хочу все знать

В чем главные преимущества промокодов

Мало того, что вы в последние годы можете делать покупки в режиме онлайн быстро и не выходя из дома, вы также можете получить хорошую скидку на них. Прежде всего, интернет-магазины часто организуют
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Поющие пескиСемь тайных комнат, которые обнаружили случайноЧем займется компания SpaceX в 2020 году?


Свежие Статьи
Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+