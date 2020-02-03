Ритуальные услуги

Невозможно принять потерю родного и близкого, без боли и печали. Сложно представить, но когда человек умирает, многие его близкие теряются, они не знают, что делать, как действовать.

Организованные похоронные мероприятия по ключ помогают беспокойным людям похоронить человека, не противореча религии умершего и пожеланиям его родственников. Сотрудники ритуального агентства помогут решить различные проблемы. Профессионалы позаботятся обо всём:

покупка похоронных принадлежностей;

формальности в морге и на кладбище;

перевозка тела;

погребальная процессия;

поминки;

уход за надгробием.

Стоимость зависит от того, сколько денег могут потратить родственники.

Чёткие тарифы не установлены. Каждый может выбрать набор мероприятий на основе своих финансовых возможностей. Стоимость услуг всех категорий, от VIP до эконом-класса, выгодно отличается от цен конкурирующих бюро, и это не влияет на качество обслуживания.

В последние годы многие агентства организуют похоронное шествие. Жесткая конкуренция этого сегмента рынка и его специфика не позволяют развиваться качественно. Чтобы клиент был уверен в них, работа строилась не за счёт чужого горя, а честно и решительно, правильно и своевременно. Эти подходы дают им возможность в течение длительного периода времени предлагать помощь под ключ.

Основными отличиями являются профессионализм ритуальных агентов и их навыки, индивидуальный подход к клиенту. Предоставление всевозможных услуг, безусловное применение законов погребения умершего, в которых проявляется другая вера, - всё это актуально для профессионалов.

Цены фиксируются, когда вы размещаете заказ, и после того, как работа будет завершена, никто не потребует дополнительной оплаты за предполагаемые дополнительные или непредвиденные расходы. Уточняйте стоимость мероприятий под ключ у агента, общая сумма рассчитывается индивидуально. Некоторые готовы запросить VIP-похороны, другие - нет. Важно одно: они оба получают качественный результат. Свяжитесь с похоронной службой и убедитесь, что они помогут вам пережить боль утраты.