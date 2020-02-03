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Фен для волос Coifin

Уход за волосами занимает много драгоценного времени нашей жизни. Это проблема свойственна всем, независимо от пола. Это может включать в себя различные процедуры от сушки волос до формирования сложных причесок. И многие эти процедуры может облегчить простое применение фена. В этой статье мы рассмотрим фен Коифин.

Качество и возможности этого устройства напрямую зависят от того, насколько он полезен. При выборе, следует опираться не только на конкретные знания, но и зачастую ваши личные требования к устройству, в зависимости от частоты и целей применения.

Не думайте, что вы будете довольны покупкой самого мощного фена. Очень мощное устройство может высушить волосы и разрушить их структуру. Слишком слабый - не будет эффективным. Лучшим вариантом будет фен с хорошей настройкой режима функционирования. В идеале этот агрегат поддерживает две отдельные конфигурации:

  1. Отрегулировать силу потока - с его помощью вы можете отрегулировать прямую мощность воздушного потока, подстраивая ее под свои нужды. Таким образом, если вы сушите мокрые волосы, то можете увеличить поток, а если будете заниматься сложным моделированием, то ослабьте его. В профессиональных фенах имеются три режима мощности.
  2. Отрегулировать температуру воздуха: хороший фен предоставляет не только горячий воздух. Холодный воздух может помочь в укладке волос. Да и горячий поток больше подойдёт для того, чтобы не сушить волосы.

Если говорить о мощности самого устройства, то хорошим показателем станет около 2000 Вт. С этим значением фен не будет очень мощным или слабым, и вышеуказанные настройки можно использовать с любым типом волос. При разработке фенов Коифин, это учитывается, потому что именно такая мощность имеется у этих агрегатов.

Корпус для любого фена - пластиковый. Насадки также изготавливаются из него. Но в то же время состав самого материала может отличаться. Невозможно определить качество пластика по внешнему виду, но вполне возможно по запаху. Выполните следующие действия:

  • Включите фен.
  • Подождите несколько минут с включённым агрегатом.
  • Выключите фен и понюхайте. Если есть запах сгоревшего пластика, это означает, что при изготовлении агрегата использовался материал низкого качества, и от покупки следует отказаться.

Высококачественное пластиковое устройство для сушки волос прослужит вам долго, а некачественное - может расплавиться после нескольких месяцев использования. Однако, если вы покупаете фирменный фен в крупной компании, как например, Коифин, вам обычно не нужно беспокоиться о качестве материала.

03 февраль 2020 /
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