» » В чем разница между пандемией и эпидемией?

В чем разница между пандемией и эпидемией?

В чем разница между пандемией и эпидемией?

Новый коронавирус шагает по планете. Буквально на днях Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной международной ситуацией. Именно по этой причине самое время поговорить о том, что такое эпидемия и чем она отличается от пандемии. Начнем с того, что слово «пандемия» происходит от греческого «пандемос», что означает «принадлежать всем людям». Пандемия — это вспышка глобального масштаба. О наступлении пандемии говорят, когда новая бактерия или вирус становятся способными к быстрому распространению и затрагивают очень много людей по всему миру.



Что такое эпидемия?

Эпидемия специфична для города, региона или страны и возникает, когда число инфицированных превышает ожидаемое количество в пределах одной страны или ее части. Если инфекция широко распространена в нескольких странах одновременно, то она может перерасти в пандемию.



Что вызывает пандемию?

Наиболее распространенной причиной пандемии является новый штамм или подтип вируса, который легко передается от человека к человеку. Иногда пандемии вызваны просто новой способностью болезни быстро распространяться, как в случае с вспышкой чумы в 17 веке. Пандемия возникает когда новый штамм вируса мутирует, в результате чего приобретает способность передаваться от человека к человеку легко и быстро. Сезонные вспышки (или эпидемии) как правило вызваны подтипами вируса, который уже циркулирует среди нас. А пандемии, как правило, вызваны новыми подтипами вирусов. Эти подтипы раньше не были распространены среди людей. Более того, пандемия поражает больше людей и может быть более смертоносной, чем эпидемия. Она также может привести к новым социальным потрясениям, экономическим потерям и трудностям в целом.

В чем разница между пандемией и эпидемией?


Каждый год в России и в мире возникает эпидемия гриппа. Главное — вовремя сделать прививку!

После возникновения и распространения пандемии у людей развивается иммунитет. Затем подтип вируса может циркулировать среди людей в течение нескольких лет, что способно привести к эпизодическим эпидемиям (например, гриппа). Такие организации как ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), контролируют поведение и перемещение вирусов.

Наиболее известные пандемии и эпидемии в истории человечества



Юстинианова чума: 540 — 541 г. н.э.



Черная смерть (черный мор): 1346-1350



Холера: 1899-1923 гг.



Испанский грипп (H1N1): 1918-1920



Грипп (H2N2): 1957-1958



Гонконгский грипп: 1968-1969 гг.



Птичий грипп (H1N1): 2009

Пандемия испанского гриппа с 1918 по 1920 год унесла 100 миллионов жизней, и справедливо считается самой страшной в истории. Сегодня же одной из главных проблем является устойчивость некоторых бактерий к антибиотикам, а также участившиеся случаи передачи вирусов от животных к человеку, как было в случае с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), Ближневосточным респираторным синдромом (MERS), эболой и 2019-nCoV.

В чем разница между пандемией и эпидемией?


Переполненные больницы во время пандемии испанского гриппа

Пандемия в современном мире может стать источником большого количества проблем. Дело в том, что у вирусов появилось куда больше возможностей для распространения, чем в прошлом. Более того, возникновение паники, когда люди пытаются покинуть эпицентр вспышки, может привести к еще большему распространению болезни. Изготовление вакцины может занять месяцы или годы, так как пандемические вирусы являются новыми агентами. Медицинские учреждения будут перегружены и может возникнуть нехватка персонала для оказания экстренной помощи как из-за пандемии, так и по другим причинам. Несмотря на значительные успехи в медицине, эпидемиологи считают возникновение пандемии лишь вопросом времени. Надеемся, их предположения окажутся ошибочными.

02 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?
Хочу все знать

Утечка из лаборатории или межвидовая мутация: что стало причиной вспышки 2019-nCov в Китае?

С начала года весь мир следит за развитием ситуации в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCov. Каждый день из Поднебесной поступают новые данные о количестве зараженных, которое
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?
Хочу все знать

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?

О других эпидемиях, возникших похожим образом, и о том, чем они похожи на вспышку коронавируса в Китае.
Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?
Хочу все знать

Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?

История Homo Sapiens — это история борьбы с вирусами. Иногда удача оказывается не на нашей стороне, но мы не всегда об этом помним, особенно в эпоху научно-технического прогресса. Между тем, ученые
Возможный очаг эпидемии Черной смерти нашли в Поволжье
Хочу все знать

Возможный очаг эпидемии Черной смерти нашли в Поволжье

Корни второй в истории пандемии чумы ученые нашли в останках, которые захоронены неподалеку от города Лаишево в Татарстане. Именно там генетики нашли древнейшего возбудителя этой эпидемии, пик
Самые известные эпидемии в мире
Хочу все знать

Самые известные эпидемии в мире

Любое пришествие эпидемии означало новый поворот в истории. Поскольку, такое громадное количество жертв, которые вызывали смертоносные заболевания не могли оставаться незамеченными. Самые яркие
Интересные факты о самых известных эпидемиях в мире
Хочу все знать

Интересные факты о самых известных эпидемиях в мире

Так как волны эпидемий забирали жизни тысяч людей, незамеченным это не оставалось. По этой причине каждая волна эпидемии – поворот в истории. Эта статья расскажет Вам о самых ярких примерах эпидемий.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Поющие пескиСемь тайных комнат, которые обнаружили случайноЧем займется компания SpaceX в 2020 году?


Свежие Статьи
Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+