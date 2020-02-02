В чем разница между пандемией и эпидемией?

Новый коронавирус шагает по планете. Буквально на днях Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку 2019-nCoV чрезвычайной международной ситуацией. Именно по этой причине самое время поговорить о том, что такое эпидемия и чем она отличается от пандемии. Начнем с того, что слово «пандемия» происходит от греческого «пандемос», что означает «принадлежать всем людям». Пандемия — это вспышка глобального масштаба. О наступлении пандемии говорят, когда новая бактерия или вирус становятся способными к быстрому распространению и затрагивают очень много людей по всему миру.

Что такое эпидемия?

Эпидемия специфична для города, региона или страны и возникает, когда число инфицированных превышает ожидаемое количество в пределах одной страны или ее части. Если инфекция широко распространена в нескольких странах одновременно, то она может перерасти в пандемию.

Что вызывает пандемию?

Наиболее распространенной причиной пандемии является новый штамм или подтип вируса, который легко передается от человека к человеку. Иногда пандемии вызваны просто новой способностью болезни быстро распространяться, как в случае с вспышкой чумы в 17 веке. Пандемия возникает когда новый штамм вируса мутирует, в результате чего приобретает способность передаваться от человека к человеку легко и быстро. Сезонные вспышки (или эпидемии) как правило вызваны подтипами вируса, который уже циркулирует среди нас. А пандемии, как правило, вызваны новыми подтипами вирусов. Эти подтипы раньше не были распространены среди людей. Более того, пандемия поражает больше людей и может быть более смертоносной, чем эпидемия. Она также может привести к новым социальным потрясениям, экономическим потерям и трудностям в целом.

Каждый год в России и в мире возникает эпидемия гриппа. Главное — вовремя сделать прививку!

После возникновения и распространения пандемии у людей развивается иммунитет. Затем подтип вируса может циркулировать среди людей в течение нескольких лет, что способно привести к эпизодическим эпидемиям (например, гриппа). Такие организации как ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), контролируют поведение и перемещение вирусов.

Наиболее известные пандемии и эпидемии в истории человечества

Юстинианова чума: 540 — 541 г. н.э.Черная смерть (черный мор): 1346-1350Холера: 1899-1923 гг.Испанский грипп (H1N1): 1918-1920Грипп (H2N2): 1957-1958Гонконгский грипп: 1968-1969 гг.Птичий грипп (H1N1): 2009

Пандемия испанского гриппа с 1918 по 1920 год унесла 100 миллионов жизней, и справедливо считается самой страшной в истории. Сегодня же одной из главных проблем является устойчивость некоторых бактерий к антибиотикам, а также участившиеся случаи передачи вирусов от животных к человеку, как было в случае с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS), Ближневосточным респираторным синдромом (MERS), эболой и 2019-nCoV.

Переполненные больницы во время пандемии испанского гриппа

Пандемия в современном мире может стать источником большого количества проблем. Дело в том, что у вирусов появилось куда больше возможностей для распространения, чем в прошлом. Более того, возникновение паники, когда люди пытаются покинуть эпицентр вспышки, может привести к еще большему распространению болезни. Изготовление вакцины может занять месяцы или годы, так как пандемические вирусы являются новыми агентами. Медицинские учреждения будут перегружены и может возникнуть нехватка персонала для оказания экстренной помощи как из-за пандемии, так и по другим причинам. Несмотря на значительные успехи в медицине, эпидемиологи считают возникновение пандемии лишь вопросом времени. Надеемся, их предположения окажутся ошибочными.