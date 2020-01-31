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Откуда берутся фобии?

Откуда берутся фобии?

Огромное количество людей по всему миру страдают от той или иной фобии. Фобии — это сильный страх перед очень специфическими вещами или объектами. Причиной фобии могут быть места, определенные ситуации. насекомые или животные. Среди детей и подростков очень часто встречается боязнь конкретных животных, например кошек и собак. А среди взрослых наиболее распространенными являются арахнофобия и гемофобия — боязнь пауков и вида крови. Когда человек страдает от фобии, то любой ценой избегает мест, вещей или животных, которые вызывают страх. А это бывает не так просто. Но откуда берутся фобии и почему их так много?



Как развиваются фобии?

Специфические фобии очень распространены, особенно среди детей и подростков. Исследования показывают, что примерно 10% детей столкнутся с той или иной специфической фобией, что делает этот тип тревоги одним из самых распространенных тревожных расстройств в мире. Согласно данным Американской психиатрической ассоциации (APA), фобии являются наиболее распространенным психическим заболеванием среди женщин и вторым по распространенности среди мужчин. В российских мегаполисах примерно каждый десятый человек страдает от той или иной фобии. Многие фобии возникают в детстве или в подростковом возрасте, но могут преследовать человека и в зрелом возрасте. Исследователи выделяют три основных сценария, которые могут повлиять на развитие фобии.



Моделирование

Фобия развивается когда вы видите как кто-то из ваших близких очень сильно напуган (конкретной ситуацией или определенным животным/насекомым). Это называется “моделирование”. Когда вы видите, что кто-то другой “моделирует” реакцию страха на определенные вещи, вы способны научиться испытывать страх перед теми же вещами. Ситуации, когда родители часто говорят детям о том, что (например) собаки опасны, к ним нельзя приближаться, собак нужно остерегаться и так далее, учит ребенка, что ВСЕ собаки ВСЕГДА опасны. Такие рассказы взрослых могут способствовать развитию самой настоящей фобии в раннем возрасте.

Откуда берутся фобии?


Агорафобия — боязнь открытого пространства



Травмирующий опыт

Негативный опыт может послужить спусковым крючком для развития фобии. Психологи называют это “прямой обусловленностью”. Она возникает, если вас укусила собака, вы оказались заперты в лифте на протяжении длительного времени, попали в автомобильную аварию или оказались в эпицентре шторма. Все подобные переживания часто оказываются очень страшными и способны серьезно травмировать психику как взрослых, так и детей. Развитие фобии происходит когда человек вновь оказывается в похожей ситуации.



Эволюционные фобии

Результаты исследований показывают, что фобии часто развиваются у членов одной семьи. Это может указывать на генетические происхождения некоторых фобий. Арахнофобия является ярким примером того, что наши предки боялись пауков и передали этот страх современным людям. Подробнее об арахнофобии и ее причинах можно прочитать в нашем специальном материале. Однако исследователи не исключают, что личность человека, наряду с такими факторами как жизненный опыт и опыт окружающих может сыграть важную роль в том, разовьется фобия или нет.

Откуда берутся фобии?


Укус некоторых пауков может оказаться смертельным



Но есть и хорошие новости

Хорошей новостью является то, что существует ряд других факторов, которые могут помочь защититься от развития фобии, даже если в прошлом присутствует негативный опыт. Так, поддержка со стороны семьи и друзей может успокоить в момент, когда происходит что-то страшное.

Результаты некоторых исследований показывают, что оптимизм помогает защититься от страха. Позитивный взгляд на мир может не только значительно уменьшить влияние или развитие тревоги и страхов, но также положительно влияет на продолжительность жизни. И, наконец, самый эффективный способ остановить превращение страха в фобию — это взглянуть своим страхам в лицо. В противном случае можно так никогда и не узнать, что вы храбрее и сильнее, чем думаете.

31 январь 2020 /
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