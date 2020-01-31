Российский инженер представил концепцию летающего поезда

Летающие машины на протяжении многих веков будоражили воображение людей. Теперь, похоже, летающий поезд больше не является несбыточной мечтой, хотя, безусловно, предстоит еще много работы.

Российский инженер, работающий в настоящее время в Турции, недавно представил свой проект летающего поезда. разум еется, эта идея звучит футуристически, но она не является недостижимой.

Дахир Семенов, о котором идет речь, далеко не новичок в мире футуристических идей. На самом деле, он уже не раз создавал в своем воображении вещи, которым еще предстоит появиться. Учитывая все это, появление в списке его изобретений летающего поезда не так уж удивительно.

Хотя этот необыкновенный поезд пока существует только в компьютерной форме, придет день, когда он сможет перевозить сотни пассажиров и развивать скорость более 600 километров в час.

Возможно, многим представляется, что такой поезд должен использовать источник энергии из научно-фантастической литературы, однако это не так: он будет работать на электроэнергии.

Электричество будет подаваться по специальному проводу-тросу, связанному с источником – монорельсом, проложенным от станции к станции.

Приходится признать, что большинство подобных фантазий в области транспортных средств так никогда и не становятся реальностью. И летающий поезд вполне может попасть в их число, поскольку, как говорится, легче сказать, чем сделать.

Тем не менее, для того, чтобы в мире появлялось что-то новое, необходимо нестандартное мышление.