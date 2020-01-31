» » Российский инженер представил концепцию летающего поезда

Российский инженер представил концепцию летающего поезда

Российский инженер представил концепцию летающего поезда

Летающие машины на протяжении многих веков будоражили воображение людей. Теперь, похоже, летающий поезд больше не является несбыточной мечтой, хотя, безусловно, предстоит еще много работы.

Российский инженер, работающий в настоящее время в Турции, недавно представил свой проект летающего поезда. разумеется, эта идея звучит футуристически, но она не является недостижимой.

Дахир Семенов, о котором идет речь, далеко не новичок в мире футуристических идей. На самом деле, он уже не раз создавал в своем воображении вещи, которым еще предстоит появиться. Учитывая все это, появление в списке его изобретений летающего поезда не так уж удивительно.

Хотя этот необыкновенный поезд пока существует только в компьютерной форме, придет день, когда он сможет перевозить сотни пассажиров и развивать скорость более 600 километров в час.

Возможно, многим представляется, что такой поезд должен использовать источник энергии из научно-фантастической литературы, однако это не так: он будет работать на электроэнергии.

Электричество будет подаваться по специальному проводу-тросу, связанному с источником – монорельсом, проложенным от станции к станции.

Приходится признать, что большинство подобных фантазий в области транспортных средств так никогда и не становятся реальностью. И летающий поезд вполне может попасть в их число, поскольку, как говорится, легче сказать, чем сделать.

Тем не менее, для того, чтобы в мире появлялось что-то новое, необходимо нестандартное мышление.

31 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как провожали поезд Москва-Симферополь
Хочу все знать

Как провожали поезд Москва-Симферополь

Первые пассажиры отправились в Крым поездом. фоторепортаж РП
Texas Central Railroad – поезд, который станет конкурентом самолету
Хочу все знать

Texas Central Railroad – поезд, который станет конкурентом самолету

Современные поезда могут ездить с такой сумасшедшей скоростью, что на некоторых участках они вполне могут составить конкуренцию самолетам. К примеру, в Техасе, где недавно появился проект создания
Экспресс махараджей — самый дорогой поезд Азии
Хочу все знать

Экспресс махараджей — самый дорогой поезд Азии

Индию нельзя назвать страной всеобщего равенства и процветания. По статистике подавляющее большинство населения относятся к числу бедных или крайне бедных. Из более чем миллиарда жителей страны
Загадка про машиниста.
Хочу все знать

Загадка про машиниста.

Представьте что вы машинист поезда, следующего из Санкт-петербурга в Москву со скоростью 120 км. в час. Поезд везет 100 вагонов угля по 10 тонн в каждом вагоне и делает остановки на 20 станциях.  На
10 фактов о метро
Хочу все знать

10 фактов о метро

1. 61 попытка самоубийства происходит за год в метро Парижа. По общемировой статистике, каждое 20-е самоубийство — в метро.
Самый безопасный вид транспорта
Хочу все знать

Самый безопасный вид транспорта

Предстоящая поездка в другой город или путешествие на море заставляют людей задумываться относительно того, какой вид транспорта предпочесть. И здесь одни выберут поезд, считая, что он безопаснее, а
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмаль"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта


Свежие Статьи
Биологи научились контролировать движения медуз и ускорили их втрое

Биологи научились контролировать движения медуз и ускорили их втрое

Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Зеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитом

Зеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитом

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+