Обнаружен самый маленький динозавр на планете

Колибри — самый маленький динозавр, сохранившийся на планете до наших дней

При слове “динозавр” мы чаще всего представляем себе огромного грозного хищника с полной пастью острых как бритва зубов. Как бы то ни было, согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, мы можем очень заблуждаться по поводу внешнего вида некоторых представителей древней фауны. Так, один из таких примеров удивительного действия эволюции прекрасно адаптировался к современным климат ическим условиям, обзавелся яркой окраской и оперением, приобретя при этом пятисантиметровые размеры. Иными словами, самый миниатюрный динозавр в мире — это колибри!

Самый маленький динозавр

Птицы — одна из линий динозавров, которая случайно сохранилась до настоящего времени. Считается, что самой маленькой птицей на планете является пчелиная колибри (Mellisuga helenae), обитающая на Кубе. По данным Национального общества Одюбона (National Audubon Society), эти крошечные птички длиной чуть более 5 сантиметров и весом менее двух граммов часто ошибочно принимаются за пчел.

Возможным предком современных колибри может являться 70-сантиметровый динозавр Mahakala omnogovae, скелет которого был найден в 2007 году в монгольской пустыне Гоби. Известно, что динозавр обитал в меловом периоде около 80 миллионов лет назад, и своими размерами мог потягаться разве что с растительноядным микропахицефалозавром, который также имел аналогичную длину.

Одним из самых маленьких динозавров, когда-либо обитавших на планете, является так называемый Йи Ци — пернатый динозавр из Китая с перепончатыми крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Миниатюрное существо весило всего лишь около 380 граммов и было ближайшим родственником еще более меньшего динозавра Ambopteryx longibrachium. К слову, этот вид также обитал в Китае и имел около 32 сантиметров в длину и вес около 306 граммов.

Иногда небольшие размеры окаменелостей могут ввести ученых в заблуждение. Так, когда в 1970-х годах археологи обнаружили кости крошечного динозавра, находка побудила исследователей назвать ископаемое животное “мусзавром” или “мышиной ящерицей”. Однако ученые были немало удивлены, когда спустя время были найдены гигантские версии этого динозавра! Таким образом, археологи были немало удивлены, когда они впервые смогли обнаружить окаменелости детеныша мусзавра, чей вес во взрослом виде мог достигать 113 килограммов.

Другой тип крошечных динозавров показал свое существование скорее по следам, чем по окаменелостям. В 2018 году международная группа исследователей обнаружила крошечные следы динозавров в южнокорейской провинции Цзинджу, которые датировались 110 миллионами лет; каждый след был длиной всего 1 сантиметр, что намекало на крайне небольшие размеры оставивших их динозавров — не больше современного воробья. Однако все еще остается неизвестным, были ли найденные мини-динозавры зрелыми особями или же были детенышами какого-то еще неоткрытого ученым вида древних хищников.