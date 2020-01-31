Виниловый ламинат: преимущества и недостатки

Подходя к вопросу о том, какое напольное покрытие укладывать в своём жилище, каждый старается выбрать материал, который долговечен, выглядит эффектно и не терпит падений тяжёлых предметов и прочих воздействий. Выбрать такое покрытие легко - например, виниловый ламинат.

Это довольно новый материал, появившийся на отечественном рынке не так давно. Основа данного покрытия представляет собой прочный баланс поливинилхлорида (ПВХ или винила) с различными добавками. В нижней и верхней части основы также имеются слои винила, однако они уже смешаны со стекловолокном.

Виниловый ламинат довольно востребован среди наших соотечественников, в качестве отделочного материала. Для многих граждан преимущества использования данного напольного покрытия перевешивают имеющиеся недостатки. Пластиковый ламинат был создан как материал, свойства которого намного превосходят характеристики аналогичных материалов, и его можно размещать там, где имеются противопоказания для обычного покрытия. Преимущества панелей данного отделочного материала включают, в основном, следующие:

Высокие параметры износостойкости и долгий срок службы. Совместимость с системой «тёплый пол», имеет хорошие теплоизоляционные показатели. Звукоизоляция также на соответствующем уровне. Легко моется обычными средствами. Есть много цветов и текстур, которые могут вписаться в любой интерьер - жилой, офисный, коммерческий. Ознакомиться с ассортиментом в Украине можно на https://vsenapol.com.ua/vinil/vinilovyj-laminat. Четкие и простые способы сборки, с которыми справится даже неспециалист.

Виниловый ламинат также имеет и некоторые недостатки:

Панели ПВХ при длительном тепловом контакте могут выделять вредные вещества, поэтому не рекомендуется размещать их возле каминов, печей. При прямом воздействии солнечных лучей, материал выцветает, желтеет и выгорает.

Кроме того, не используйте в комнате с виниловыми полами резиновые коврики или не ходите в резиновой обуви. ПВХ «не дружит» с этим материалом, остаются пятна, которые не получится удалить позже.