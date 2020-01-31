Автоматизированные парковочные системы
Любая автоматизированная парковка - это самое современное решение, дающая возможность рационально парковать свои автомобили в определенной зоне. Такое сложное оснащение характеризуется компоновкой автомобилей различного уровня. Большинство модификаций систем данного типа не требуют присутствия оператора на паркинге. Порой эта потребность сводится к минимуму. Специализированная компания https://3390017.ru предлагает потенциальным покупателям большое количество разных парковочных систем.
Каждое из представленных решений представляет собой довольно сложную часть оборудования, которая включает каркас с индивидуальными местами под машины и автоматизированный паркинг. Последний включает в себя компьютеры, которые контролируют процесс парковки. Перемещение машин может быть осуществлена с применением или без паллет - вертикально или горизонтально.
При выборе системы парковки необходимо учитывать множество факторов. В первую очередь, это цель установки, заторы при парковке, ограничения по высоте и прочие.
В чём же преимущества автоматизированных парковок?
- Экономия за счёт сокращения численности персонала. Следовательно, прибыль от паркинга увеличивается.
- Скорость и комфорт. Эта система эффективно управляет пропускной способностью платной парковки.
- Безопасность: достигается за счет уменьшения количества злоупотреблений со стороны работников паркинга или клиентов. Позволяет эффективно избегать краж со взломом.
- Гарантирует полную финансовый контроль.
- Комфорт для клиентов и владельцев автостоянки.
С помощью таких автоматизированных систем можно использовать зону, как можно экономичнее, и разместить как можно больше транспортных средств.
С ними участие человека не требуется, благодаря чему автостоянка может работать в высокопроизводительном режиме, затрачивая практически минимум времени на приём или предоставление автомобиля.
На современном отечественном рынке предлагается автоматизированная парковка с определёнными конструктивными особенностями. Например, можно назвать башенные или подземные.
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