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Алгоритм Google AI автоматически распознает косаток

Алгоритм Google AI автоматически распознает косаток

Исследователи из Google AI совместно с Министерством рыболовства и океанов Канады создали программу, которая распознает косаток в Тихом океане в реальном времени. Программа обучена на 1800 часах размеченных записей звуков в месте обитания животных и может помочь морским биологам обнаруживать, к примеру, ситуации, в которых жизнь косатки находится под угрозой. Кратко о разработке сообщается в блоге Google AI.

Сейчас южная резидентная популяция косаток, которая обитает в Тихом океане у берегов США и Канады (а точнее — между Британской Колумбией и Вашингтоном), насчитывает всего 73 особи: прошлым летом из популяции пропали три взрослые особи. Сокращение этой группы косаток — стремительное, а ее численность — минимальная за последние 30 лет. Самая большая угроза популяции — снижение количества добычи из-за сокращения популяции чавычи, любимого лакомства косаток.

Для того, чтобы спасти популяцию косаток, необходимо вовремя реагировать на возможные угрозы. Для этого специалисты из Google AI разработали алгоритм, который распознает косаток по голосу среди звуков, которые записываются в месте их обитания. Материалы для обучения (1800 часов записей) ученым предоставило Министерство рыболовства и океанов Канады: они собраны в 12 отдельных регионах океана, которые находятся под протекцией ведомства.

Программа автоматически определяет присутствие косатки и затем размечает ее местонахождение на карте, после чего исследователи получают уведомление. Подробностей о том, как именно алгоритм был обучен, не сообщается: скорее всего, это был простой классификатор, так как все данные были размечены и их достаточно много.

Следующим шагом, по словам исследователей, должно стать разграничение нескольких популяций косаток по голосу.

Одна из возможных причин того, что косаткам в Тихом океане не хватает добычи — горбуша: в прошлом году ученые выяснили, что снижение популяции косаток связано с появлением горбуши в их месте обитания каждые два года. Неизвестно, однако, как именно горбуша влияет на косаток: она может либо конкурировать за ресурсы с чавычей, либо попросту мешать животным охотиться.

30 январь 2020 /
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