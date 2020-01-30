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На замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»

На замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»

Водопад на реке Салмон в округе Осуиго, штат Нью-Йорк, почти полностью покрылся льдом после того, как температура в конце января упала до 0 °С. В безветренную погоду на водопаде наблюдается впечатляющее явление «алмазной пыли» — замерзшей влаги, витающей в воздухе, сообщает The Independent.

Особенно хорошо «алмазная пыль» различима в солнечных лучах. Облака сверкающих частиц, плавно парящих в воздухе, создают поистине гипнотическое зрелище, привлекая к водопаду туристов и фотографов.

The Magic of Winter: Diamonds falling from the sky today at Salmon River Falls/Oswego County. Temp was near zero as "diamond dust” emerged. @News_8 @EricSnitilWx @spann @JimCantore @StephanieAbrams @mikebettes @ReedTimmerAccu @StormHour @wxbywilliams @NatalieKucko @JimTeskeNC9 pic.twitter.com/rVb7BslP7o

— John Kucko (@john_kucko) January 20, 2020

Картину дополняют замерзшие потоки воды, похожие на сталактиты, длина некоторых из них превышает 2 м, высота водопада составляет более 33 м. Власти штата не рекомендуют людям приближаться вплотную к ледяным образованиям, чтобы избежать риска быть травмированными массивными ледяными конусами с острыми концами.

«Алмазная пыль» — это метеорологическое явление, представляющее собой облако у самой поверхности земли, состоящее из взвеси крошечных ледяных кристаллов.

В конце января штат Нью-Йорк испытал волну похолодания, принесшую в регион сильные метели.

 

 

30 январь 2020 /
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