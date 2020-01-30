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В переработанном текстиле нашли опасные веществ

В переработанном текстиле нашли опасные веществ

Чтобы быть уверенными в безопасности для здоровья человека и отсутствии вреда для окружающей среды при вторичном использовании материала, две крупнейшие компании мира – IKEA и H&M провели масштабное исследование в области повторной переработки текстиля и в последующем контроле над ситуацией. Проанализировав состав бывших в употреблении вещей, в них нашли химикаты. Об неутешительном результатах сообщает Fast Company.

IKEA планирует к 2030 году трансформироваться в компанию замкнутого цикла, использующую только переработанные и возобновляемые материалы. При этом она намерена соблюдать строгие стандарты в отношении состава вторсырья. H&M также стремится следовать этому направлению и планирует через 10 лет всю выпускаемую продукцию шить из переработанного сырья.

В новом исследовании обе компании заключили партнерские отношения, чтобы провести тысячи тестов на переработанных материалах: нужно было выяснить, как ещё раз их использовать. Специалисты взяли 166 образцов хлопковых тканей, бывших в употреблении, измельчили и провели 8000 лабораторных анализов для определения химического состава. Результаты их шокировали.

В 8,7% тканевых образцах нашли соединения хрома (канцероген) и тяжелые металлы, используемые в крашении; в 19,3% из образцах – алкилфенолэтоксилаты, применяемые в производстве красителей и пигментов, пестицидов и чистящих средств, и т.д.
Представители компаний комментируют, что пока рано делать выводы из первых тестов (хотя они длились на протяжении нескольких месяцев), поскольку последуют дальнейшие исследования с большим объёмом вещей. Но в любом случае уже понятно, что нужно пересматривать традиционную форму переработки (измельчение волокон на более мелкие кусочки). И уже есть тому примеры – стартапы, которые разбивают текстильные отходы до молекулярного уровня, удаляя загрязнения и оставляя практически чистую целлюлозу.

Исследования, которые проводятся сегодня, в том числе и этих двух компаний, нацелены помочь проектам с новой инновационной технологией переработки, которые будут в состоянии отфильтровать опасные токсины и химические соединения, подрывающие здоровье человека и вредящие экосистемам.

30 январь 2020 /
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