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Выбор машинки для стрижки волос

Благодаря широкому выбору различных устройств для стрижки, в настоящее время посещение парикмахера стало необязательным. Если вы покупаете очень машинку для стрижку, то можете сделать модную прическу.

По конструкции и принципу действия все модели данных устройств одинаковы. Разница только в приводе агрегата:

  1. Первый вариант предполагает наличие классического роторного двигателя, благодаря которому лопасти совершают возвратно-поступательные движения;
  2. Второй вариант - наличие электромагнитной катушки или нескольких, через которые импульс передаётся на лопасть.
  3. Резцы таких машинок имеют разную мощность. Профессиональные модели часто оснащены роторным двигателем, так как это обеспечит приличную мощность. Слабые электромагнитные катушки лучше всего подходят для небольших работ, так как усилие их резцов не будет такой же мощной, как у вращающегося двигателя.

Вы можете посмотреть модели в виртуальном каталоге на stylemarket.in.ua.

Для домашнего использования лучше использовать аккумуляторные или вибрационные модели. Они дешевые, легкие и привлекательные по дизайну. Кроме того, эти устройства имеют насадки для ухода за другими частями тела. Аккумуляторная версия также является мобильной, и вы можете взять ее с собой в дальний путь и использовать, при необходимости. Мощности этих устройств достаточно, чтобы подстричься до нагрева машинки.

Устройства для взрослых не не подходят для детей. Дело в том, что детские волосы мягкие и пушистые. Поэтому взрослые версии могут просто рвать волосы и вызывать боль и дискомфорт.

Для детей созданы специальные маленькие машинки - они небольшие, приятные, тихие и экологически чистые. Резцы этого типа устройств предназначены для работы с мягкими волосами.

Для профессионального использования лучше всего подходят роторные машинки для стрижки, поскольку они надёжны, мощны и имеют много разных сопел.

Профессиональные устройства могут простаивать более часа, потому что у них есть система охлаждения. Бытовая агрегаты не имеет этой опции.

Ещё одним важным элементом машинок для стрижки являются листья. На профессиональных машинках они должны быть изготовлены из высококачественного материала и иметь качественное напыление.

29 январь 2020 /
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