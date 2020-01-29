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В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

Исследователи утверждают, что нашли обломки торгового судна SS Cotopaxi, поиски которого шли почти сто лет. 29 ноября 1925 года оно вышло из порта Чарлстон в Гавану, но при таинственных обстоятельствах пропало в районе Бермудского треугольника.

Не было обнаружено ни следов кораблекрушения, ни тел 32 человек, которые находились на борту парохода.

Периодически появлялись новости о том, что судно, наконец, найдено, но впоследствии они не получали подтверждения.

И вот, наконец, как сообщает телеканал Fox News, недалеко от побережья США его обломки обнаружила команда подводных исследователей и морских археологов.

Документальный фильм о поисках корабля и сенсационной находке подготовил Science Channel.

Отмечается, что 35 лет назад на морском дне уже находили следы кораблекрушения, но тогда их не связывали с пропавшим Cotopaxi. Однако с учетом новой информации подводные исследователи вновь побывали на этом месте и убедились, что здесь и затонул Cotopaxi.

Внук капитана пропавшего парохода Уильяма Майерса Дуглас Майерс получил выводы исследователей и согласился с тем, что обнаружен именно корабль его деда.

29 январь 2020 /
Хочу все знать
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