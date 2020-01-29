» » Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV

Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV

Ученые открыли антитело, способное нейтрализовать вирус 2019-nCoV

Китайские молекулярные биологи выяснили, что одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать вирус, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

"Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека", - пишут исследователи.

Это открытие, как пишут ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае (Китай), позволяет надеяться на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит достаточно быстро создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Молекулярные биологи пришли к такому выводу, проследив за тем, как копия белка RBD, который вирус использует для проникновения в человеческие клетки, взаимодействует с различными антителами, которые были открыты в организме пациентов или созданы во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Близкое родство этих вирусов и схожее устройство их версий RBD, как предположили ученые, давали некоторый шанс на то, что эти молекулы смогут нейтрализовать новый патоген. С одной стороны, эти надежды оправдались в случае с CR3022, однако все остальные четыре антитела, в том числе и синтетическое лекарство m336, созданное несколько лет назад в Институте вирологии Уханя, вообще не реагировали на вирусный белок.

Это открытие сильно удивило ученых, так проведенные ими компьютерные расчеты говорили об обратном и не указывали, что небольшие различия в структуре RBD сделают 2019-nCoV неуязвимым для действия этих белковых молекул. Сейчас китайские исследователи изучают образцы крови больных в надежде открыть другие антитела, которые будут соединяться с вирусом активнее, чем это делает CR3022.

29 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCov
Хочу все знать

В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCov

Ученые создали информационную панель, показывающую распространение китайского коронавируса по миру в режиме реального времени. Данные вносятся из подтвержденных источников — это поможет бороться с
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?
Хочу все знать

Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?

О других эпидемиях, возникших похожим образом, и о том, чем они похожи на вспышку коронавируса в Китае.
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Хочу все знать

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.
Таинственный вирус из Китая теперь в Японии и Таиланде. Эксперты не понимают, как он распространяется
Хочу все знать

Таинственный вирус из Китая теперь в Японии и Таиланде. Эксперты не понимают, как он распространяется

На прошлой неделе мы рассказывали вам о вспышке таинственного вируса в Китае, который по своим симптомам похож на острый респираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (MERS),
Через пять лет человечество может уничтожить вирус Армагеддона
Хочу все знать

Через пять лет человечество может уничтожить вирус Армагеддона

Британские ученые обнаружили ранее неизвестный науке смертельный вирус, который, по их заявлениям, в ближайшем будущем может уничтожить человечествоОдной из жертв «вируса Армагеддона», как его
Вирус Армагеддона
Хочу все знать

Вирус Армагеддона

Через пять лет человечество может уничтожить вирус Армагеддона.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоКак алкоголь вредит печени?Достоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмаль"Рога дьявола" взошли над КатаромОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гиганта


Свежие Статьи
В человеческой крови нашли дышащие митохондрии

В человеческой крови нашли дышащие митохондрии

Ученые выяснили, что мозг кальмара похож на мозг собаки

Ученые выяснили, что мозг кальмара похож на мозг собаки

Изменение климата увеличило количество влаги в атмосферных реках

Изменение климата увеличило количество влаги в атмосферных реках

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+