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Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае

Искусственный интеллект, как выяснилось, предсказал вспышку коронавируса в Китае в конце декабря, за девять дней до того, как о проблеме заявила Всемирная организация здравоохранения. Но простым смертным об этом стало известно только теперь. Речь идет о канадском стартапе Bluedot. Он специализируется как раз на прогнозировании подобных событий, пишет журнал Wired. Bluedot основал врач-инфекционист Камран Хан, который в 2003 году боролся со вспышкой атипичной пневмонии, в Торонто погибли 44 человека. Тогда Хан и задумался о способе предсказания подобных явлений, а пять лет спустя запустил собственную компанию.

Сейчас нейросеть анализирует новостные сообщения на 65 языках, официальные ресурсы, вроде сайтов Минздрав разных стран, заявления чиновников, форумы, там кстати алгоритм обращает внимания не только на заболевания людей, но и на болезни животных и растений. Интересно, что Bluedot не мониторит соцсети. Основатель компании говорит, что там слишком много беспорядочной информации, зато он изучает данные о рейсах из городов, в которых ожидается вспышка заболевания. Так можно понять, куда оно будет распространяться. Например, в случае с Ухаинским коронавирусом Bluedot предсказал, что следующих заболевших стоит ждать в Бангкоке, Сеуле, Тайбэе и Токио.

В прошлом стартап уже несколько раз успешно предсказывал вспышки заболевания. Говорят, об эпидемии Эбола в Африке и вируса Зика в Южной и Центральной Америке. Кроме того, алгоритм может прогнозировать безопасно ли людям ехать куда-либо. Например, в 2016 году специалисты компании подтвердили, что американские спортсмены могут спокойно участвовать в олимпиаде в Бразилии. Риск заразится вирусом Зика в крупных городах был незначительным. Свои отчеты компания передает Минздравам разных стран, включая США, Канаду, Сингапур и Филиппины, а также авиакомпаниям, больницам, в которых могут оказаться зараженные люди.

В интервью основатель Bluedot всячески намекает, что его аналитика пригодилась бы турагентствам, а также крупному бизнесу, например, Bloomberg и Nikkei сообщают, что вспышка коронавируса в Китае угрожает Apple, фабрике Foxconn, которая находится всего в 500 км от эпицентра и есть опасность карантина или перебоев в поставках комплектующих. А вот рядовым гражданам прогнозы Bluedot недоступны ни в каком виде. Даже сейчас на сайте компании нет никаких открытых данных по возможным сценариям развития ситуации.

29 январь 2020 /
Хочу все знать
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