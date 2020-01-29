Почему во время взлета самолета у человека может случиться паралич лица?

Кадр из ситкома «Мистер Бин»

Садясь в самолет, каждый человек должен быть готовым к тому, что у него может возникнуть неприятное ощущение заложенности в ухе. Причиной этого явления считается возникновение большой разницы между окружающим и внутричерепным давлением. Как правило, избавиться от заложенности ушей помогает жевательная резинка, но что делать человеку, если во время взлета ему внезапно парализовало одну часть лица? Именно с такой проблемой недавно столкнулся пассажир одной из американских авиалиний и пилоты даже хотели осуществить экстренную посадку. Дело в том, что увидев пассажира с наполовину обвисшим лицом, экипаж посчитал, что у мужчины случился инсульт. Только вот находившийся среди пассажиров врач уверил всех, что с человеком все хорошо и помог ему быстро справиться с возникшей проблемой.

О необычном и слегка пугающем случае было рассказано в научном журнале Annals of Internal Medicine. Как только бортпроводники заметили человека с обвисшим лицом, они сразу же спросили у пассажиров, нет ли среди них врача. К счастью, на борту самолета оказался врач Алан Хантер, который согласился осмотреть оказавшегося в беде человека. Как оказалось, лицо было парализовано у довольно молодого и крепкого пассажира, который несмотря на обвисшую с правой стороны лица кожу был в сознании и мог ясно излагать свои мысли.

Паралич лица в самолете

В ходе разговора с врачом он рассказал, что во время взлета самолета почувствовал внезапную боль в правой стороне головы. Это неприятное чувство сопровождались болезненными ощущениями и давлением в ухе, в конце чего у мужчины обвисла кожа, закрылся один глаз, а изо рта начала течь слюна. Выслушав это, доктор Алан Хантер понял, что у мужчины нет никаких симптомов инсульта, при котором в человеческом мозг е нарушается кровообращение, которое может привести к смерти. Зато у пассажира самолета были явные симптомы паралича лицевого нерва.

По словам Алана Хантера, причиной внезапного проявления болезни стало упавшее атмосферное давление внутри самолета во время его взлета. Это привело к повышению давления в среднем ухе мужчины, что и спровоцировало возникновение проблем с нервами на правой стороне лица.

Обычно паралич лицевого нерва лечится неделями и даже месяцами. С этой проблемой может столкнуться практически каждый человек и для его лечения назначают преднизолон, который также используется для лечения шоковых состояний при ожогах и травмах. Однако то ли из-за крепкого здоровья мужчины, то ли благодаря своевременной помощи, оказавшийся в самолете доктор устранил паралич за несколько минут.

В частности, он попросил бортпроводников дать мужчине кислородную маску, а самого бедолагу интенсивно зевать или глотать слюну. Таким образом он помог человеку быстро ослабить давление в ушах и устранить первопричину неприятной ситуации. Спустя 15 минут упражнений мужчина сообщил, что благодаря этому он действительно перестал ощущать давление в ушах. Еще через какое-то время он уже мог двигать мимическими мышцами лица и, можно сказать, полностью поправился.

После приземления Алан Хантер поговорил с журналистами и сообщил, что изучив медицинские архивы он обнаружил, что такие случаи нередки. Правда, лицевой паралич редко возникает при взлете самолета, а вот при подъеме на высокие горы и погружении на большую водную глубину это довольно частое явление.